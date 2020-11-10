ПСБ: На фоне охлаждения мировых рынков ждем частичной фиксации прибыли по "голубым фишкам"

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



Вчера на мировых рынках состоялось ралли – ускорению роста биржевых индексов способствовали новости об успешных предварительных испытаниях вакцины против Covid-19.

В понедельник Pfizer и BioNtech заявили о том, что разработанная вакцины от Covid-19 показывает, согласно промежуточным результатам, эффективность более 90%. Pfizer также сообщила о планах завершить фазу клинических исследований и подать документы на регистрацию в США, пообещав произвести до 50 млн доз вакцины до конца года, и до 1,3 млрд доз - в 2021 году. В свою очередь, главный инфекционист США Э. Фаучи предположил, что и у вакцины от Moderna могут быть схожие показатели эффективности.

На этих новостях ралли на глобальных рынках заметно усилилось – инвесторы начали активно закладываться на сценарий скорого преодоления пандемии и возврата мировой экономики к докризисной модели, предъявив ажиотажный спрос на нефть и отстающие сектора, в первую очередь акции транспортных и нефтегазовых компаний, сектор услуг, а также акции финансовых учреждений. Однако к концу торгов понедельника эйфория начала ослабляться, причем основные индексы в США, протестировав в ходе торгов исторических максимумов, заметно отошли от них, а технологический NASDAQ Composite даже ушел в «минус», потеряв 1.5%, - участники рынка, повысив спрос на циклические сектора, начали фиксировать прибыль по перегретому hi-tech, имеющему высокий вес в индексах. Мы полагаем, что тенденция к переаллокации капитала может продолжиться: действительно логично ожидать, что даже если Pfizer и BioNtech не смогут закрепить свой успех и сразу зарегистрировать вакцину, активная работа других фармкомпаний по всему миру с большой вероятностью должна в обозримом будущем обеспечить человечество необходимой защитой от Covid-19, предотвратив или как минимум заметно снизив риск «третьей волны» весной 2021 г. Впрочем, отметим, что антиковидные вакцины вряд ли будут массово доступны в ближайшее время, так что в ходе текущей волны пандемии, скорее всего, странам придется пользоваться привычными карантинными ограничениями, способными сдерживать деловую активность в конце этого-начале следующего года. Кроме того, прогресс в разработке вакцины от Covid-19 может уменьшить склонность властей к поддержке экономике, неся риск, в частности, по объему обсуждаемой в США программы стимулов. Еще одним риском являются попытки штаба Д.Трампа оспорить результаты прошедших в США выборов.

Во вторник утром мировые рынки не демонстрируют особого оптимизма. Хотя в Азии основные индексы в основном умеренно растут, фьючерсы на основные американские и европейские индексы падают, откатывается от локальных пиков и нефть. Мы ждем сегодня преобладания коррекционных настроений на глобальных рынках, вполне естественного после бурного роста накануне.



Вчера индекс МосБиржи прибавил 3,2% и достиг отметки 2988 пунктов, ускорив рост ввиду выраженной эйфории на мировых рынках. В лидеры роста вышли акции нефтегазового сектора и акции Аэрофлота (+9,2%), «лучше рынка» выглядели и акции финансового сектора. Учитывая охлаждение мировых рынков и сформированную на нашем рынке акций перегретость, сегодня ждем частичной фиксации прибыли в «голубых фишках», сильно выросших накануне, способной вернуть индекс МосБиржи в зону 2900-2950 пунктов. Из внутренних корпоративных событий отметим финансовую отчетность Юнипро по МСФО.