ИАЦ «Альпари»: Рынки поверили в победу над пандемией

В понедельник, 9 ноября, на мировые фондовые рынки вернулось подзабытое ралли. Главным поводом для бурного роста стала, по-видимому, новость о том, что американская корпорация Pfizer совместно с партнёрами разработала вакцину от Covid-19, испытания которой успешно завершились, и в течение месяца ожидается её регистрация в США. А во Всемирной организации здравоохранения уже делают осторожные прогнозы, что весной ожидается значительный перелом в борьбе с пандемией «ковида».

Тем временем пока ещё действующий и с высокой вероятностью проигравший выборы президент Дональд Трамп разразился саркастическим постом в Twitter о том, что демократы (видимо, контролирующие фармацевтику в США) не хотели отдавать ему победу над «ковидом», выражающуюся в разработке перспективной вакцины, и объявили о завершении испытаний только через пять дней после выборов. Можно сказать, что в этом твите Трамп фактически признал своё поражение, хотя официальные итоги выборов до сих пор не объявлены, но Джо Байдена уже поздравили с победой главы некоторых государств, а также два генеральных секретаря – ООН и НАТО. Фондовые индексы в США отреагировали на разработку новой вакцины не вполне однозначно: если Dow в понедельник взлетел на 2,95%, а S&P 500 — на 1,17%, то индекс Nasdaq упал на 1,53%, видимо, на опасениях, что Байден после вступления в должность главы государства повысит налоги на корпорации.

В России понедельник ознаменовался переменами в правительстве, по предложению главы правительства Михаила Мишустина произошла замена министров строительства, транспорта, природных ресурсов, но что наиболее важно – министра энергетики. Теперь Александр Новак станет вице-премьером правительства и будет курировать ТЭК, а на должность главы Минэнерго рекомендован генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгин. Скорее всего, принципиальных перемен в политике России в отношении нефтяного рынка не будет, и к смене министра энергетики в ОПЕК и ОПЕК+ уже отнеслись с пониманием, но основном внимание участников нефтяного рынка было приковано к новой вакцине от Pfizer, с которой рынок связывает надежды на скорое преодоление пандемии.

Цена нефти смеси Brent в понедельник взлетела на 5,8%, до $42,05 за баррель, а цена WTI – даже на 6,4%, до $39,98 за баррель. Сегодня с утра цена Brent пока стоит на месте, а WTI снижается на 0,1%. Ожидаемый нами диапазон по цене Brent на сегодня составляет $41,5-43 за баррель.

Индекс МосБиржи в понедельник вырос на 3,18%, до 2987,75 пункта, а индекс РТС —на 4,92%, до 1236,30 пункта. Сильнее всех подорожали акции «Аэрофлота» (+9,15%), видимо, в ожидании, что победа над пандемией не за горами, и спрос на авиаперевозки начнёт восстанавливаться. Также на фоне растущей нефти хорошо выросли в цене акции компаний нефтегазового сектора, особенно «ЛУКОЙЛ» (+8,27%) и обыкновенные акции «Татнефти» (+7,08%). А в лидерах снижения оказались бумаги, которые на время пандемии рассматривались как защитные, то есть акции золотодобытчиков Polymetal (-8,47%), «Полюс» (-6%) и группы Petropavlovsk (-2,24%).

Вероятный торговый коридор по индексу РТС на сегодня прогнозируем в 1230-1260 пунктов, а по индексу МосБиржи — 2980-3010 пунктов.

Курс доллара США к рублю расчётами «на завтра» в понедельник рухнул на 1 руб. 13 коп. (-1,5%), до 76,28 руб. В том же направлении шёл и курс евро к рублю, обвалившийся на 1 руб. 80 коп. (-2%), до 90,21 руб. Прогнозный коридор по курсу доллара на сегодня ожидаем в 76-77 руб., по курсу евро — в 90-91 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»