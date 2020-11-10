Комментарии

ПСБ: Позитив на рынке нефти считаем краткосрочным Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



Цены на нефть Brent вчера отскакивали выше 43 долл./барр. на новостях об успехе вакцины против коронавируса от BioNTech и Pfizer. Тем не менее, как мы писали ранее, для устойчивого роста цен на нефть необходимо устранение существующего дисбаланса, а успех на поприще вакцин в моменте не решает эту проблему.



Пока рынок нефти существует в условиях рисков дальнейшего падения спроса из-за повторных локдаунов (в Европе и США) и роста предложения (Ливия, Ирак). Мы считаем вчерашний отскок в сырье краткосрочным и рассчитываем на возврат котировок нефти Brent сегодня в 40-42 долл./барр.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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