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«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи нацелился на 3 000

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с подъема. Восходящий импульс пришел от  внешних сырьевых и фондовых площадок,  поддержанных новостью о появлении вакцины от COVID-19 в США. Лидерами роста стали акции ЛУКОЙЛа (+8,81). В аутсайдерах на фоне корпоративного мероприятия оказались бумаги Polymetal (-10,00%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76-77 благодаря повышению цены на нефть на 8%.

Главы Аэрофлота (+7,68) и Русгидро (+3,02) переходят на работу в правительство. Новость, безусловно, позитивна, но реакция рынка на нее носит спекулятивный характер. В краткосрочном плане мы не ожидаем наступления значимых событий для компаний. Наш целевой уровень по Русгидро 0,83 руб., возможно, будет пересмотрен после выхода отчетности. Более высоким потенциалом роста обладает Аэрофлот.  Повышение его котировок подогревают не только карьерное повышение руководителя, но и новости о появлении эффективной вакцины от коронавируса.

Pfizer (+6,51) сообщила об успешном испытании вакцины от COVID-19. Эта новость придала позитивный драйвер всем мировым фондовым площадкам. Наиболее ощутимый положительный эффект появление вакцины окажет на туристическую индустрию, транспортную отрасль, в том числе авиационные и морские перевозки, а также на ТЭК. Начала масштабного вакцинирования, по всей видимости, не стоит ожидать ранее первого квартала 2021 года. Тем не менее, скорее всего, ралли продолжится, поскольку ожидаются новости и от других производителей вакцин и лекарств от коронавируса.

Ожидаем положительную динамику. Выборы в США временно отошли на второй план, ралли продолжается уже на других новостях. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3000 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,50 пунктов.  

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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