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ПСБ: Рубль на открытии ослабнет к основным мировым валютам

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Так, давление на национальную валюту может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 42 долларов за баррель. Также продажам в рубле поспособствует динамика ведущих валют развивающихся стран, которые, за исключением китайского юаня, сегодня демонстрируют ослабление. На таком фоне ожидаем коррекционного снижения рубля в начале сессии, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 76,5 рубля. При этом в ходе торгов давление на национальную валюту может сохраниться, на фоне возвращения нефти марки Brent в диапазон 40-42 доллара за баррель, а также дальнейшего ослабления валют развивающихся стран. В результате, в случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры в ходе торгов американская валюта может протестировать отметку 77,5 рубля.

Напомним, что днем ранее рубль существенно укрепился к основным мировым валютам. Так, к окончанию торгов доллар снизился на 1,5%, отступив в район 76,3 рубля, евро упал на 2%, закончив сессию в районе 90,2 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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