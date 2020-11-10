«Фридом Финанс»: Вакцина одни акции лечит — другие калечит

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 9 ноября американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 поднялся на 1,17%, до 3551 пункта, Dow Jones вырос на 2,95%, тогда как NASDAQ упал на 1,53%. Неожиданная публикация данных об эффективности вакцины Pfizer и BioNTech подогрела аппетит инвесторов к риску и вызвала значительный переток капитала в наиболее пострадавшие от пандемии сектора финансов и энергетики. На фоне этого перетока ИТ-сектор потерял 0,73%, тогда как сектор энергетики взлетел на 14,2%. Акции группы FAANG оказались наиболее уязвимы: их потери за день колебались в диапазоне 2-8%.

· Эффективность средства против болезни Альцгеймера от компании Biogen (BIIB: -28,2%), по мнению FDA, не получила достаточно доказательств.

· McDonald’s (MCD: -1,5%) представил сильные квартальные результаты благодаря новинкам в меню. Сопоставимые продажи в США выросли на 4,6%.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Практически сразу после выборов в Штатах фокус внимания участников торгов сместился на прогресс в испытаниях вакцины от коронавируса. Предварительные данные по третьей фазе исследований вакцины Pfizer и BioNTech показали, что защита от вируса достигается в 90% случаев через 28 дней после начала вакцинации, которая проводится в два этапа. Это достаточно высокий уровень эффективности для одобрения FDA. Ожидается, что применять вакцину начнут уже до конца этого года. Отметим, что хотя результат действительно успешен, неопределенность в отношении эффективности вакцины для пожилых людей и продолжительности выработки иммунитета к коронавирусу сохраняется. Кроме того, вакцину Pfizer необходимо хранить при минус 70°C. Из-за этого могут возникнуть проблемы с ее транспортировкой, что способно отсрочить массовую вакцинацию. Перечисленные факторы ограничивают чрезмерный оптимизм инвесторов.

Джозеф Байден совместно с европейскими лидерами напомнил инвестсообществу, что широкомасштабное применение вакцины возможно ближе ко второму кварталу будущего года, поэтому меры по сдерживанию пандемии коронавируса по-прежнему необходимы. Считаем, что участники рынка недооценивают вероятность введения новых ограничений в США и их последствия.

· Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,26%, китайский CSI300 снизился на 0,55%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,10%. Европейские индексы в зеленой зоне. EuroStoxx 50 растет на 1,5%.

· Аппетит к риску усиливается. Ставка по 10-летним трежерис повысилась до 0,94%. Фьючерс на нефть Brent поднялся выше $43. Золото торгуется у $1885.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется до 3520 пунктов.

Значимой макростатистики сегодня не запланировано.

Сегодня будет опубликован квартальный отчет компании Datadog (DDOG), которая предоставляет облачную платформу для работы с данными. Прогноз предполагает рост выручки на 50,6%, до $144 млн, при повышении скорректированной EPS с прошлогоднего нулевого уровня до $0,01. Отметим, что последние четыре квартала результаты компании превосходили консенсус ожиданий. Инвесторов будет интересовать пересмотр прогноза менеджмента на 2020 год, закладывающий выручку в диапазоне $566-572 млн при EPS $0,11-0,13. Предупреждаем, что инвесторы могут проигнорировать отчет, если масштабный отток капитала из ИТ-сектора продолжится.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 38 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Индекс широкого рынка накануне обновил исторический максимум на отметке 3588, после чего давление продавцов усилилось, поэтому на закрытии он был значительно ниже. Обращаем внимание, что значимость в качестве уровня сопротивления подтвердила трендовая линия, соединяющая вершины февраля и сентября этого года. Образовавшийся паттерн «бычья ловушка» ухудшает краткосрочные перспективы S&P500 и делает его положение уязвимым. Напомним, что широкий рынок все еще локально перекуплен после резкого роста на прошлой неделе.