«Фридом Финанс»: Акции Татнефти сохраняют наибольший потенциал роста

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

На основных рынках сегодня смешанные настроения. Индексы США начинают свою сессию без единой динамики. Европа в плюсе до 1,5% на фоне выхода нейтральной статистики по деловому климату в Германии. Азия утром закрылась разнонаправленно. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets корректируется вниз до 1%, отражая падение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы.

Нефть к вечеру держится около планки $43 по марке Brent. В течение суток второй раз после понедельника сырье поднималось к локальным максимумам возле $43,3. Дальнейшая динамика будет зависеть от грядущих новостей, в частности от данных по запасам в США, которые будут опубликованы ночью, а также ежемесячного доклада ОПЕК. Не исключено, что оба фактора сыграют в одну и ту же сторону, и тогда Brent может довольно быстро отскочить вверх в диапазон $44-45,3. В противном случае может случиться просадка до $42.

РТС сегодня без особого движения. Долларовая капитализация российского рынка держится вблизи двухмесячных максимумов. В течение дня торги по РТС шли в диапазоне 1210-1240 пунктов и к закрытию переместились в верхнюю часть данного диапазона. Рынок все еще заряжен позитивом. При благоприятном внешнем фоне уже в среду мы можем увидеть уверенное достижение отметки 1250 пунктов. При обратном сценарии рынок, вероятнее всего, отойдет назад не ниже 1200 пунктов.

Индекс Мосбиржи поднялся благодаря росту курсов базовых валют, а с ними и рублевой стоимости всего рынка. Планка 3000 пунктов сегодня была успешно взята. Рынок впервые на такой высоте с 28 августа. К концу сессии импульс к росту не был потерян. Ожидаем в среду движение в диапазоне 2990-3030 пунктов.

Растут сегодня, как и накануне, сырьевые и финансовые бумаги: Татнефть (+5,5%), Лукойл (+4%), Роснефть (+3,9%), Новатэк (+3,9%), Сбербанк (+3,7%). Из перечисленных бумаг наибольший потенциал сохраняет Татнефть. Акции компании отстают от динамики конкурентов на 10-13%. Данный подъем может быть реализован до конца этого месяца даже при нейтральном внешнем фоне.

В аутсайдерах дня – недавние лидеры роста: Яндекс (-3,3%), М.видео (-2,6%), Полиматалл (-2,5%), Мосбиржа (-2,2%), Mail.ru (-1,6%). Падение Полиметалла, который сейчас торгуется на 1710 рублях, по нашей оценке, не уйдет дальше 1660. Цены на золото уже демонстрируют разворот, что благоприятно для бумаг золотопромышленников. Текущие уровни по акции Мосбиржи интересны для покупки на средний и долгий срок. Тем не менее, вероятно, коррекция может довести бумагу до 134 рублей уж на этой неделе, что на 3% ниже ее текущих значений.

Рубль теряет к доллару и евро до 0,5%, что несколько противоречит позитиву в нефти, которая сегодня прибавила 1,5%. Коррекция, вероятно, вызвана опасениями инвесторов по поводу развития ситуации в Нагорном Карабахе, куда Россия отправила миротворцев. Данный фактор несет ограниченные риски. Мы ожидаем, что в среду доллар снова двинется вниз с текущих 76,6 ближе к 76. Евро также будет торговаться в нижней части коридора 90-90,5.