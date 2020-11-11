ИАЦ «Альпари»: Российские инвесторы продолжают покупать

Российский фондовый рынок весь день торговался в зоне коррекции, но к вечеру вышел в плюс, а индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов. Этот волатильный год не перестает подбрасывать сюрпризы, и даже на высокорисковом фоне инвесторы покупают и не боятся высоты.

Итак, рублевый индикатор пробил 3000 пунктов и поднимался к 3009 пунктам. Конечно, это не годовой пик — он находится на отметке 3090 пунктов, — но в условиях фантастической волатильности последних недель такой прирост смотрится очень необычным. Что дальше? Индекс МосБиржи может закрепиться в пределах 2950-3035 пунктов, если на рынках капитала будет преобладать хорошее настроение. Индекс РТС чуть отступает и торгуется к вечеру около 1233 пунктов, может задержаться в области 1220-1250 пунктов.

В плюсе сегодня весь спектр акций компаний нефтедобывающего сектора, от «Татнефти» до «Роснефти» на фоне подъема цен на энергоносители. Баррель Brent подрос до $42,90 и может дотянуться до $43-43,50 в ближайшее время.

Бумаги «Сбербанка» поднялись к пикам с 21 августа, области 233 руб., и имеют отличные шансы на скольжение к 240 руб. Львиная доля рисков уже отражена в котировках ценных бумаг банка, а сохранение стратегии и дивидендной политики банка неизменной далее только способствует притоку денег в акции.

Акции «Яндекса» сегодня возглавляют список рыночных аутсайдеров, но здесь разворачивается чистая техническая коррекция, которая может увести котировки к 4750 руб.

Доллар США плавно выравнивает позиции после вчерашней качки и стабилизируется около 76,53 руб. В текущих условиях «американец» может вернуться к 77 руб., и его консолидация в диапазоне 77-78 руб. будет закономерной. Евро стоит 90,48 руб. и подтверждает сохранность торгового коридора в границах 90-93 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»