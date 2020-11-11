ПСБ: На мировых рынках сегодня с утра преобладают позитивные настроения

Пара доллар/рубль с утра может отступить в район 76,4 рубля

Учитывая внешний фон, сегодня в начале торгов ожидаем позитивной динамики российских акций, что позволит индексу МосБиржи предпринять еще одну попытку преодоления отметки 3000 пунктов.

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтрально для ОФЗ. Снижение склонности к риску на глобальных рынках нивелируется ростом нефтяных цен. Ожидаем стабилизации цен рублевых вблизи достигнутых уровней



ЛУКОЙЛ (ПОКУПАТЬ) за 9 мес. снизил добычу УВ на 11,6%, до 2,1 млн б н.э./с - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение добычи компанией обусловлено действием сделки ОПЕК+ и снижением объема поставок газа из Узбекистана в Китае вследствие низкого спроса из-за пандемии коронавируса. Более слабые операционные результаты в этом году уже стали данностью, поэтому не окажут негативного влияния на котировки ЛУКОЙЛа. Мы все равно считаем акции компании привлекательными в долгосрочной перспективе и рекомендуем их к покупке с таргетом в 6435 руб./акцию и потенциалом роста 31%.

Продажи АЛРОСА (ПОКУПАТЬ) в октябре упали на 8% к сентябрю, до $310 млн - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем операционные результаты компании положительно, отмечая тенденцию к постепенному ренессансу спроса на продукцию, которая началась еще в августе. Огранщики и ритейлеры ювелирных изделий стремятся пополнить запасы перед праздничным сезоном. Как и раньше, Алроса объединила октябрьскую торговую сессию с ноябрьской, которая уже началась. Компания в четверг представит финрезультаты за 3 кв. 2020 г., которые должны быть неплохими. Мы умеренно позитивно смотрим на бумаги компании и рекомендуем их держать в портфеле

Юнипро (ПОКУПАТЬ) снизила прибыль по МСФО за 9 мес. до 10,2 млрд руб., EBITDA - до 19,2 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Снижение финансовых показателей произошло на фоне сокращения потребления электроэнергии и падения цен на нее на оптовом рынке из-за аномально теплой погоды в начале 2020 года, а также пандемии коронавируса. Вместе с тем, компания остается привержена своей дивидендной политике и намерена направлять по 20 млрд руб. в год в качестве дивидендов, что предполагает выплату 0,32 руб./акцию и ожидаемую дивидендную доходность на уровне 11,6% годовых относительно вчерашней цены закрытия, что выглядит привлекательно в условиях низких процентных ставок в экономике и является позитивным сигналом для рынка. Снижение котировок акций Юнипро, которое наблюдалось в последние недели и подтверждение компании приверженности дивидендной политике тактически создают отличную возможность для их покупки. Мы рекомендуем покупать акции Юнипро с целевой ценой 3,056 руб./акция.