«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется 11 ноября в коридоре 1220-1245 пунктов

Во вторник, 10 ноября, основные западные фондовые рынки выросли. Российские индексы показали неоднозначную динамику. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,36%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару снизился на 0,28%. Среди лидеров роста – нефтянка, «Роснефть» (+4,84%) и «Татнефть» (+4,53%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 0,9%.

В среду утом большинство биржевых площадок АТР росло на 0,2-1,8%. Исключением был Shanghai Composite, который терял 0,25%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 549 п., на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков и продолжающееся ралли нефтяных цен сформировали благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2970-3030 пунктов, по индексу РТС — 1220-1245 пунктов. Сегодня «Ростелеком» опубликует финансовую отчетность за третий квартал.

После заметного укрепления в понедельник, во вторник рубль перешел к умеренной коррекции. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 76,5500 руб. (+27 коп.). Европейская валюта выросла до 90,4000 руб. (+20 коп.). Сегодня утром нефть обновила максимумы с начала сентября, это может оказать существенную поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 75,8-77,3 руб., для европейской валюты — 89,5-91,3 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»