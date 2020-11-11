ПСБ: Мировые рынки пытаются нащупать новые равновесные уровни

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

После бурного роста понедельника, связанного с позитивными новостями по вакцине от Pfizer и BioNtech, которые заявили о том, что разработанная вакцины от Covid-19 показывает, согласно промежуточным результатам, эффективность более 90%, вчера инвесторы продолжили переоценивать свои ожидания относительно динамики мировой экономики и отдельных секторов. В результате мировые рынки продолжили нащупывать новые равновесные уровни.

Вновь отмечаем, что, как и в понедельник, вчера американские рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Опять под давлением оказался высокотехнологичный сектор, что не позволило индексу S&P500 продемонстрировать рост, однако спрос на циклические сектора привел к удержанию индексом позиций у уровней закрытия понедельника. При этом потери NASDAQ Composite по итогам вторника составили 1,4%.

Полагаем, что интерес к циклическим секторам может сохраниться на ожидании вакцины и возвращения экономики к привычной модели. Отток капиталов из перегретого сектора hi-tech, имеющего большой вес в американских индексах, может негативно отразится на динамике S&P500, и позволить рынкам развивающихся стран выглядеть лучше рынка США в конце этого-начале следующего года.

При этом в фокусе внимания инвесторов продолжают оставаться принятие различными странами пакетов поддержки экономики, высокая интенсивность роста числа заболевших коронавирусом, а также оспаривание результатов выборов в США.

Если же говорить о настроениях, преобладающих на рынках утром среди, то их можно охарактеризовать, как позитивные. Так, азиатские площадки растут в пределах 1,8%. Фьючерсы на основные американские индексы подтягиваются на 0,2%. На рынке энергоносителей вновь преобладают покупки, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться в район 44 долларов за баррель. Отметим, что сегодня в США национальный выходной в связи с празднованием Дня ветерана. Несмотря на это торги за океаном пройдут в обычном режиме, за исключением рынка облигаций, где сегодня торги не проводятся. Фактор праздника может привести к снижению активности игроков и волатильности. Из важных событий в ходе торгов отметим выступление председателя ЕЦБ К. Лагард.

На таком фоне в начале торгов ожидаем позитивной динамики российских акций, что позволит индексу МосБиржи предпринять еще одну попытку преодоления отметки 3000 пунктов. В ходе сессии российский рынок попытается закрепиться над этим уровнем, чему может способствовать пониженная активность игроков. Отметим, что, на наш взгляд, индексу МосБиржи будет сложно преодолеть зону 3000-3100 без коррекционного отката.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на рост цен на нефть, инвесторы сфокусируются на разнонаправленной динамике валют развивающихся стран, что не даст повода для дальнейшего укрепления национальной валюты. В результате, пара доллар/рубль в начале дня перейдет в боковое движение в районе 76,4 рубля. Однако в дальнейшем, в случае сохранения позитивного настроя на рынке энергоносителей, покупки в рубле могут возобладать, что приведет к возобновлению негативной динамики американской валюты и ее отступлению в район 76 рублей.