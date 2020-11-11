ИАЦ «Альпари»: Дорожающая нефть поддержит рубль на открытии

Во вторник, 10 ноября, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,35%, до 76,55 руб., евро/рубль — на 0,22%, до 90,40 руб., фунт/рубль — на 0,93%, до 101,45 руб. На рынке в течение дня наблюдалось коррекционное движение после укрепления рубля к доллару до 75,75 руб. Давление на нацвалюту оказало ухудшение отношения глобальных инвесторов к рисковым активам из-за неопределенности с выборами в США. По голосам победил Джо Байден, однако во время выборов были зафиксированы серьезные нарушения. Дональд Трамп оспаривает результаты в нескольких Штатах и довольно успешно.

Политический ресурс realclearpolitics «забрал» у Байдена 20 выборщиков Пенсильвании. Теперь у демократов 259 выборщиков вместе требуемых 270 голосов. Генеральный прокурор Уильям Барр уполномочил федеральных прокуроров в США расследовать существенные обвинения в нарушениях при голосовании до того, как президентские выборы 2020 года будут подтверждены. Судебные разбирательства могут затянуться, что негативно скажется на рисковых активах.

Ослабление рубля было сдержанным, поскольку он получал сильную поддержку от нефтяного рынка. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 4,76%, до $43,99 на фоне оптимизма относительно разработки вакцины от коронавируса компаниями Pfizer и BioNTech. Покупатели ждут вакцинации по всему миру, чтобы взять вирус под контроль.

На торгах в Азии баррель Brent стоит $44,05. Если покупатели удержатся выше $43,50, то сегодня увидим очередной тест рублем уровня 76 руб. за доллар, и падение американской валюты до 75,50 руб. Сопротивлением выступает уровень 77,15 руб. за доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»