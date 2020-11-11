Комментарии

ПСБ: Не верим в перспективы роста нефти

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ 

Цены на нефть Brent продолжили по инерции рост во вторник, на сегодняшний момент также сохраняется положительная динамика.  Поддержкой по-прежнему выступает конъюнктура, а также сильные данные от API. Запасы сырой нефти за минувшую неделю сократились на 5,1 млн барр., запасы бензинов - на  3,3 млн барр., дистиллятов - на 5,6 млн барр. Данные оказались заметно лучше ожиданий. В четверг выйдет официальная статистика от Минэнерго США, которая в случае схожих результатов может оказать нефти поддержку. В то же время мы продолжаем сохранять осторожный взгляд на перспективы дальнейшего роста нефти, считая текущий отскок временным и мало обоснованным. Объявленные успехи вакцины от Pfizer являются промежуточными и не решают в моменте проблему дисбаланса на рынке нефти.

Сегодня ввиду сохранения позитивного настроя цены на нефть будут пытаться проторговывать вверх 44 долл./барр. Тем не менее, по мере переосмысления исхода выборов в США, темы с вакцинацией и текущей ситуации с локдаунами в Европе и США мы ожидаем снижения градуса эйфории и возврата цен на нефть ниже, в 40-42 долл./барр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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