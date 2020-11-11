«Фридом Финанс»: Рынок отыгрывает вероятное улучшение прогнозов результатов Татнефти

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,7% при поддержке со стороны динамики цен на нефть и на фоне неоднородной – учитывая снижения NASDAQ Composite – динамики ведущих фондовых индексов США. Министр энергетики Саудовской Аравии принц А. бен Сальман в рамках конференции нефтяной промышленности ADIPEC-2020 заявил, что ОПЕК+ может ужесточить параметры соглашения по сокращению добычи нефти даже значительнее, чем ожидает рынок. Это заявление стало очередным для последних дней фактором усиления спроса на риск, что позволило котировкам нефти марок Brent и Light впервые с сентября восстановиться на уровнях выше $44 и $42 за баррель. Данное заявление отражает пока только мнение руководства Саудовской Аравии. Хотя, судя по статистике решений ОПЕК и ОПЕК+ за последние годы, позиция Саудовской Аравии в большинстве случаев – хотя и не всегда – в итоге транслируется в принятие решений, устраивающих королевство.

На этом фоне в лидерах роста акции Татнефти. В апреле 2020 г. прогнозировалось, что компания снизит добычу нефти на 20% и остановит почти 40% эксплуатационного фонда скважин. Однако в августе 2020 г. Татнефть сообщила, что сокращение в 2020 г. составит 13%. Данные сентября и октября подтверждают это изменение, но рынок только сейчас начал отыгрывать вероятное улучшение прогнозов финансовых результатов компании по итогам года. Это улучшение, впрочем, представляется пока сдержанным – приблизительно на 5%, за счет повышения оценочных уровней дивидендов. С учетом сравнительно высоких оценок стоимости Татнефти относительно аналогов, зависимость динамики её бумаг от динамики цен на нефть, как представляется выше средней по отраслевому сегменту.

Акции «Русагро» растут на информации компании о включении ГДР ROS AGRO PLC в индекс MSCI Russia Small Cap. Исходя из статистики оценочного эффекта от включения в указанный фондовый индикатор бумаг других российских эмитентов в последние кварталы, данный фактор может обеспечить приток средств пассивных фондов в бумаги компании на уровне примерно 5% от ее капитализации.

Хуже рынка на открытии торгов выглядели акции Юнипро. Возможно, в данном случае сказалась неблагоприятная первоначальная реакция рынка на данные отчетности компании по РСБУ за 9 месяцев. Но, важно отметить, что, в данном случае, снижение выручки на 7,4% (г/г) объясняется высокой базой прошлого года. Схожие причины для снижения чистой прибыли на сравнительно высокие 22,7%, хотя в этом случае также сказались также разовые климатические факторы и влияние «коронакризиса». При этом, показатель выручки Юнипро вернулся по итогам января – сентября на трендовые уровни 2018 года. Это обстоятельство носит, как представляется ключевой характер для оценок справедливой стоимости компании, которые уже базируются, как представляется, на данных прогнозов следующего года. Прогнозы сокращения чистой прибыли компании на 20-30% уже заложены в текущих ценах и оценках её справедливой стоимости.

Сегодня преобладают шансы повышения рынка под влиянием динамики сырьевого сегмента и, на данный момент, большинства ведущих американских фондовых индексов. Целевые уровни закрытия торгов для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2900-3110 пунктов, 73,85-78,25 рублей и 89,15-91,80 рублей за доллар США и евро соответственно.