ИАЦ «Альпари»: Четыре причины падения евро ниже 90 руб.

Курс евро опустился с 94,14 до 89,85 руб. На это есть несколько причин.

Первая. Рост нефтяных котировок с $36,38 до $44,87 за баррель Brent (+23,15%). Росту цен на нефть способствовали два фактора: ОПЕК+ планирует сократить добычу нефти в 2021 году, компании Pfizer и BioNTech заявили о эффективности вакцины в 90%.

Вторая. Общее ослабление евро на рынке Форекс. Евро попал под давление после публикации разочаровывающих данных из Германии в понедельник. Пара евро/доллар снижалась до 1,1780. Согласно исследованию ZEW, в ноябре индекс экономических настроений Германии снизился до 39,0 с 56,1. Та же тенденция наблюдалась в еврозоне, где индекс экономических настроений упал до 32,8 с 52,3. Оценка экономической ситуации в Германии несколько ухудшилась и в настоящее время составляет -64,3 пункта против -59,5 пункта в октябре.

Третья. Участники рынка позитивно восприняли очень вероятную победу Джо Байдена при сохраняющемся контроле Сената республиканцами. Официальных данных выборов в США еще не было. Трамп оспаривает результаты голосования в нескольких штатах.

Четвертая. Закрытие длинных позиций в паре евро/рубль на фоне перечисленных факторов. При сохраняющемся внешнем фоне пара сохранит нисходящее движение до 85,80 руб. за евро к концу года.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»