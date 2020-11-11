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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 ноября: 4 605,2100 руб/1 г золота и 61,6600/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 605,2100 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,6600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 149,2100 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 098,8599 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 237,6098 р. (4,91%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1200 р. (3,32%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,3300 р. (3,90%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,7599 р. (0,91%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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