Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 ноября: 4 605,2100 руб/1 г золота и 61,6600/1 г серебра ЦБ РФ с 11 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 605,2100 руб.

1 грамм серебра - 61,6600 руб.

1 грамм платины - 2 149,2100 руб.

1 грамм палладия - 6 098,8599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 237,6098 р. (4,91%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1200 р. (3,32%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,3300 р. (3,90%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 54,7599 р. (0,91%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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