ПСБ: Перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями снова снизились в октябре

Пассажиропоток российских авиакомпаний в октябре снова ускорил темпы падения до 38% г/г. Октябрь считается месяцем низкого спроса на авиаперелеты, поэтому падение авиаперевозок после сезона отпусков является вполне ожидаемым.

По оперативным данным, в октябре 2020 года российские авиакомпании перевезли 6,78 млн пассажиров, что на 22% больше по сравнению с сентябрем. Пассажирооборот снизился на 51% и составил 13,8 млрд пассажирокилометров. Всего за январь-октябрь 2020 года авиакомпании перевезли 59,3 млн пассажиров, что ниже на 46% г/г.

В лидерах по перевозкам вновь авиакомпании, которые могут предложить более низкие цены на авиабилеты. Так, авиакомпания «Сибирь» (S7) и Аэрофлот перевезли пассажиров меньше на 18% г/г, а а/к Победа» - меньше на 9% г/г.

В октябре а/к «S7» стала лидером по пассажиропотоку – 1,2 млн чел., что составило 17% от общего количество пассажиров в сентябре. Группа Аэрофлот заняла 39% рынка авиаперевозок. В целом, структура рынка не изменилась по сравнению с сентябрем.

Рост числа заразившихся COVID-19 и вновь предпринимаемые карантинные меры приостановили открытие международных направлений. Ранее мы писали, что после окончания туристического сезона восстановление авиаперевозок в октябре-ноябре может замедлиться. Туроператоры также отмечают слабый спрос на бронирование туров в зимний сезон 2021 года, поэтому стоит ожидать снижения авиаперевозок в предновогодние дни.

Мы корректируем наш прогноз по авиаперевозкам в сторону снижения и ожидаем снижения пассажиропотока на 40% по итогам года (предыдущий наш прогноз -30%).