ИАЦ «Альпари»: Покупатели остаются в большинстве

Итак, индекс МосБиржи все-таки закрепился над уровнем в 3000 пунктов. Пока рынок «зеленый», покупатели не демонизируют риски, но почему-то думается, что это вопрос времени. Рынок покупает, в то время как экономика РФ очень осторожно погружается в мягкий локдаун, постепенно тормозя сектор услуг и потребителя, которому и так особенно нечего расходовать. Чуть позже, когда эмоции спадут, индекс МосБиржи вернется в диапазон 2930-2985 пунктов, а пока особенно настойчивые планируют тестировать 3011 пунктов. Индекс РТС вечером в среду торгуется около 1235 пунктов и может закрепиться в пределах 1220-1240 пунктов.

В фаворитах сегодняшнего спроса отметились акции «Россетей» — так, что бумага пробила среднесрочный торговый коридор 1,4511-1,6505 руб. и обновила пики пяти месяцев. Это по-прежнему очень интересный вариант в секторе с серьёзным потенциалом подъема даже в таких рыночных условиях.

Бумаги «Полюс Золота» возглавляют список биржевых аутсайдеров. Здесь наблюдается вторая попытка пробить нижнюю границу коридора 15400-18470 руб., и если на волне снижения цены на золото это удастся — вероятность высока, — то медведи» двинутся к 15000 руб., а затем и к 14000 руб. Им в этом вообще ничто не препятствует.

Минфин РФ в среду провел результативные аукционы — внешний спрос бешеный. К примеру, выпуск 29020 привлек 294,5 млрд руб. при спросе в 390,6 млрд руб., это колоссальная цифра. У рубля и так не было особенных проблем с устойчивостью, а на фоне такой поддержки все сложилось замечательно.

Доллар США к вечеру выровнял позиции. Все-таки диапазон 76-77 руб. для «американца» смотрится временным, коррекционным, а чуть позже американская валюта, с большой долей вероятности, вернется в область 77-78 руб., где комфортнее и валюте, и внутреннему производителю, и экспортерам. Евро стоит 90,33 руб., днем он впервые за долгое время уходил под отметку в 90,00 руб., но очень быстро вернулся обратно. Краткосрочный диапазон колебаний по курсу евро предполагает движения в пределах 90-92 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»