ПСБ: Рынок вновь пытается закрепиться выше 3000 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке со стороны внешней конъюнктуры. Покупкам в наших бумагах способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 44,5 доллара за баррель, а в моменте преодолевал 45 долларов за баррель впервые с сентября текущего года. Также позитивные настроения на нашем рынке были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones (-0,05%) и S&P500 (+0,4%) демонстрировали разнонаправленную динамику. На таком фоне к 18.05 индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись в район 3015 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги ММК и Распадской, прибавившие 6,3% и 4,5% соответственно. Хуже рынка торговались Полюс и X5 Retail Group, потерявшие 5,2% и 3,9%. Отметим, что сегодня индекс МосБиржи вновь пытается закрепиться выше 3000 пунктов. В случае если ему это удастся, будет создан плацдарм для продолжения восходящей динамики. Однако после столь уверенного роста, когда рынок прибавил более 10% за 6 торговых сессий, продолжить подъем будет сложно. Скорее можно говорить о том, что рынок перекуплен и возможно коррекционное снижение, связанное, в частности, с желанием части игроков зафиксировать прибыль. Целью отката, на наш взгляд, может стать район 2850-2900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся 0,4%, поднявшись выше 76,8 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, торгуясь в районе 90,3 рубля. Отметим, что рубль снизился к доллару, несмотря на очередной подъем цен на нефть и повышенные объемы продаж валюты со стороны Центробанка. Давление на него оказала динамика ведущих валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрировали ослабление. При этом пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 75-77,5 рубля. Пока мы не видим поводов для выхода из этого коридора. Однако ухудшение внешней конъюнктуры может привести к тестированию долларом сопротивления на уровне 77,5 рубля.