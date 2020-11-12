Комментарии

ПСБ: Рынок вновь пытается закрепиться выше 3000 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В среду российский фондовый рынок продолжил восходящую динамику на поддержке со стороны внешней конъюнктуры. Покупкам в наших бумагах способствовала динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 44,5 доллара за баррель, а в моменте преодолевал 45 долларов за баррель впервые с сентября текущего года. Также позитивные настроения на нашем рынке были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США в ходе первых часов торгов Dow Jones (-0,05%) и S&P500 (+0,4%) демонстрировали разнонаправленную динамику. На таком фоне к 18.05 индекс МосБиржи подтянулся на 0,5%, поднявшись в район 3015 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги ММК и Распадской, прибавившие 6,3% и 4,5% соответственно. Хуже рынка торговались Полюс и X5 Retail Group, потерявшие 5,2% и 3,9%. Отметим, что сегодня индекс МосБиржи вновь пытается закрепиться выше 3000 пунктов. В случае если ему это удастся, будет создан плацдарм для продолжения восходящей динамики. Однако после столь уверенного роста, когда рынок прибавил более 10% за 6 торговых сессий, продолжить подъем будет сложно. Скорее можно говорить о том, что рынок перекуплен и возможно коррекционное снижение, связанное, в частности, с желанием части игроков зафиксировать прибыль. Целью отката, на наш взгляд, может стать район 2850-2900 пунктов.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся 0,4%, поднявшись выше 76,8 рубля, евро, напротив, снизился на 0,1%, торгуясь в районе 90,3 рубля. Отметим, что рубль снизился к доллару, несмотря на очередной подъем цен на нефть и повышенные объемы продаж валюты со стороны Центробанка. Давление на него оказала динамика ведущих валют развивающихся стран, которые сегодня демонстрировали ослабление. При этом пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 75-77,5 рубля. Пока мы не видим поводов для выхода из этого коридора. Однако ухудшение внешней конъюнктуры может привести к тестированию долларом сопротивления на уровне 77,5 рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#зеленыйдень «Зеленый день — самый выгодный день в году!». Сбербанк устроит тотальную распродажу 11-12 ноября
Клиенты, оформляющие потребительские кредиты в Зеленый день, получат снижение ставки на 2 процентных пункта
Какие компании Иркутска поддержали акцию Сбера Зеленый день
Время больших скидок от Сбера. Какие подарки можно получить в «Зеленый день»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги