В октябре ПИФы Сбера показали одни из лучших результатов на рынке

По данным портала Investfunds, открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) Сбера по итогам октября 2020 года показали одни из лучших результатов по доходности среди крупнейших ПИФов, а также пользовались высоким спросом среди россиян.

Самые доходные

Уже не первый месяц ПИФы Сбера представлены больше других управляющих компаний в топ-10 самых доходных фондов по итогам месяца. Сразу четыре фонда Сбера вошли в топ-10 самых доходных ПИФов в России по итогам октября.

3,22% прибавил в цене пай фонда «Развивающиеся рынки»1. Фонд даёт возможность вложиться в акции компаний из развивающихся стран. Вложения в них производятся с помощью покупки ETF Vanguard FTSE EM.

2,98% прибавил пай фонда «Глобальный долговой рынок»2. В состав фонда входят долларовые облигации компаний и государств развитых и развивающихся рынков.

2,11% прибавил пай фонда «Еврооблигации»3. Ранее вложиться в фонд можно было с помощью группы стратегии доверительного управления «Валютный доход — Премьер». В его состав входят российские государственные и корпоративные долларовые облигации. Сейчас вложиться в аналогичный набор ценных бумаг можно с помощью стратегии «Долларовые облигации».

2% прибавил пай фонда «Долларовые облигации»4. Вложиться в фонд можно с помощью стратегии доверительного управления «Российские облигации (USD)». Она даёт возможность вложиться в долларовые облигации крупнейших российских компаний.

Самые популярные

В октябре наибольшей популярностью продолжают пользоваться биржевые фонды Сбера.

2,1 млрд рублей за месяц клиенты вложили в фонд «Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций»5 (тикер — SBRB). Фонд даёт возможность вложиться в рублёвые облигации крупнейших российских компаний, входящих в состав Индекса Мосбиржи корпоративных облигаций.

745 млн рублей вложили в фонд «Индекс МосБиржи государственных облигаций»6 (тикер — SBGB). Фонд даёт возможность вложиться в облигации, входящие в состав одноименного индекса МосБиржи, который включает широкий спектр российских гособлигаций. По данным Московской биржи, это крупнейший биржевой фонд в России7.

703 млн рублей вложили в фонд «Долларовые облигации». Стоит отметить, что этот фонд входит в топ самых популярных на протяжении всего года.

В тексте приведены данные портала Investfunds.ru по доходности и притокам ОПИФ и БПИФ со стоимостью чистых активов более 100 млн рублей за период с 1 по 31 октября 2020 года.