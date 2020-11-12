Комментарии

ПСБ: На мировых рынках преобладают умеренно-негативные настроения

Ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к удержанию парой доллар/рубль позиций в районе 77,1 рубля

Учитывая ослабление оптимизма на глобальных рынках, мы не исключаем охлаждения и на российском рынке акций, уже также несколько перегретом - индекс МосБиржи может сегодня попытаться вернуться «под» отметку 3000 пунктов

Ожидаем, что 10-летние ОФЗ будут торговаться в боковом диапазоне 5,80 -5,90% годовых

Выручка Ростелекома (ДЕРЖАТЬ) в 3 квартале выросла на 13%, до 135 млрд руб., лучше прогноза - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Ростелеком продемонстрировал сильные финансовые результаты, которые оказались лучше ожиданий рынка. Ключевыми сегментами роста бизнеса остаются мобильная связь и цифровые сервисы. Основную долю выручки компании — 45,8 млрд руб. (+14% г/г) - принесли услуги мобильной связи, при этом наиболее динамичным оказался сегмент цифровых сервисов, который вырос на 62% г/г - до 19,3 млрд руб. Ростелеком также повысил прогноз по выручке и OIBDA по итогам года - оба показателя могут вырасти примерно на 9%. Ранее компания ожидала роста этих показателей на 5%. Мы положительно оцениваем финрезультаты компании и повышение прогнозов менеджментом.

Транснефть (-) из-за отсутствия отсрочки по дивидендам корректирует инвестпрограмму на 2020-2021 гг. - (НЕЙТАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Основной причиной корректировки инвестпрограммы стало соблюдение сделки ОПЕК+, которая предполагает снижение добычи и, соответственно, поставок по системе Транснефти. По расчетам, снижение грузооборота нефти по системе и тарифной выручки может составить свыше 10% по итогам этого года. Дополнительной индексации тарифа на транспортировку нефти ФАС России в связи со снижением грузооборота нефти в настоящее время не запланировано. Также влияние оказала и выплата дивидендов за прошлый год в полном объеме и без отсрочек.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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