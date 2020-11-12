ПСБ: Эйфория ослабла

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ:



В среду импульс к росту мировых рынков, усиленный в начале недели новостями о прогрессе в тестировании вакцины от Pfizer и BioNtech, начал ослабляться. Рынки частично заложились на сценарий появления эффективной вакцины от Covid-19, однако отдаленность перспективы полной вакцинаций населения в условиях продолжающегося распространения «второй волны» пандемии и непростой состояния мировой экономики побудили инвесторов начать частично фиксировать краткосрочную прибыль по итогам заметного подъема фондовых рынков с начала ноября. Отметим, что накануне ряд штатов в США, вслед за европейскими странами, начал постепенно ужесточать карантинные ограничения, отвечая на всплеск заболеваемости новым коронавирусом. Добавила повода для более консервативной оценки текущего состояния экономики и ФРС: в понедельник регулятор выпустил отчет о финансовой стабильности, где были отмечены большая уязвимость финансового сектора к новым шокам и по-прежнему высокую неопределенность дальнейшей траектории экономики, а глава ФРБ Далласа Р. Каплан во вторник сделал ряд аналогичных заявлений, отметив, что ждет роста банкротств в малом бизнес и обеспокоен состояние реального сектора в целом, а также видит риск спада экономической активности в ближайшие 2 квартала в случае, если местные власти будут вынуждены из-за коронавируса пойти на локдауны.

На этом фоне ключевые сегменты американского рынка акций показали возвратную динамику: циклические сектора, раллировавшие в начале недели, подпали под давление, hi-tech – скорректировался вверх. В результате промышленный Dow Jones IA отступил на 0,1%, технологический NASDAQ Composite – подрос на 2%.

По состоянию на утро четверга на мировых рынках преобладают умеренно-негативные настроения: азиатские индексы и цены на нефть теряют в пределах 0,6%, чуть более сильные потери несут фьючерсы на индексы США, указывая на склонность инвесторов, в отсутствие сильных поддерживающих новостей, продолжить фиксацию прибыли. Мы полагаем, что коррекционный настрой на рынках сегодня сохранится.



В среду индекс МосБиржи вырос, прибавив 0,5% и выйдя по итогам торгового дня чуть выше отметки в 3000 пунктов. Вчера продолжили лучше рынка выглядеть финансовый и нефтегазовый сектора, однако уверенный рост смогли зафиксировать лишь отдельные «голубые фишки» (Сбербанк: +3,4%; Лукойл: +1,2%; Роснефть: +1,2%), в других секторах также спрос был точечным (АФК Система: +4,6%; ММК: +4,9%; Распадская: +4,0%; Россети: +4,3%; Аэрофлот: +2,4%). Однако стоит отметить, что к концу торговой сессии стало ощущаться желание участников рынка начать частично фиксировать накопленную за дни роста прибыль – индекс МосБиржи заметно отошел от внутридневных максимумов. Учитывая ослабление оптимизма на глобальных рынках, мы не исключаем охлаждения и на российском рынке акций, уже также несколько перегретом - индекс МосБиржи может сегодня попытаться вернуться «под» отметку 3000 пунктов.