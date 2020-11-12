«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1220-1245 пунктов

В среду, 11 ноября, основные западноевропейские рынки выросли, а американские индексы умеренно снизились. Вслед за Европой вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,55%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля к доллару вырос скромнее, на 0,08%. Среди лидеров роста – TCS (+5,59%) и ММК (+4,9%). Американский индекс Dow Jones снизился при этом на 0,08%.

Сегодня утром рынки стран АТР торговались разнонаправленно, Япония и Гонконг росли, Австралия и Шанхай снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 542 п., на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность на азиатских площадках задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2985-3045 пунктов, по индексу РТС — 1220-1245 пунктов. Сегодня «Алроса», «Полюс» и TCS Group опубликуют финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

Рубль, в отличие от акций, в среду снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 77,1325 руб. (+58,25 коп.). Европейская валюта выросла до 90,8050 руб. (+40,5 коп.). Сегодня утром нефть торговалась чуть ниже уровня закрытия предыдущего дня, это может оказать давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,4-77,9 руб., для европейской валюты он находится в пределах значений 89,9-91,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»