ПСБ: Потенциальный успех вакцины не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:



Цены на нефть Brent вчера продолжали расти, в течение дня тестируя максимумы сентября, на эйфории вокруг вакцины от коронавируса. Однако спрос на нефть снижается, потенциальный успех вакцины не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса, и мы считаем такой рост цен избыточным. Сегодня в фокусе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго, а также ежемесячный отчет МЭА, который может подчеркнуть слабость спроса на энергоносители. ОПЕК в опубликованном вчера ежемесячном обзоре в свою очередь ухудшила прогноз по спросу на нефть на этот год.



Сегодня мы ждем стабилизации цен на нефть Brent в диапазоне 42-44 долл./барр.