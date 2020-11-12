Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:
Цены на нефть Brent вчера продолжали расти, в течение дня тестируя максимумы сентября, на эйфории вокруг вакцины от коронавируса. Однако спрос на нефть снижается, потенциальный успех вакцины не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса, и мы считаем такой рост цен избыточным. Сегодня в фокусе статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго, а также ежемесячный отчет МЭА, который может подчеркнуть слабость спроса на энергоносители. ОПЕК в опубликованном вчера ежемесячном обзоре в свою очередь ухудшила прогноз по спросу на нефть на этот год.
Сегодня мы ждем стабилизации цен на нефть Brent в диапазоне 42-44 долл./барр.
Комментарии
ПСБ: Потенциальный успех вакцины не избавит рынок нефти от текущего дисбаланса
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:
/ Сибирское Информационное Агентство /
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