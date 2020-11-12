ИАЦ «Альпари»: Рубль остается сильным, несмотря на снижение цен на нефть

В среду, 11 ноября, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль выросла на 0,76%, до 77,13 руб., евро/рубль — на 0,45%, до 90,80 руб., фунт/рубль — на 0,39%, до 101,84 руб. Торги по рублю открылись ростом, но он не смог удержать плюс до закрытия вечерней сессии. Повышательный импульс угас на фоне общего укрепления доллара США, а также падения цен на нефть. Доллар подорожал к большинству валют на фоне роста доходности 10-летних облигаций США и коррекции по рисковым активам после ралли на позитивных новостях о вакцине.

Цена на нефть Brent повышалась до $45,27, с которого упала на 3,38%, до $43,74 за баррель. Падение вызвало ухудшение прогноза спроса ОПЕК. Картель в среду снизил прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году на 300 тыс. баррелей в сутки, до 90,01 млн баррелей в сутки.

В четверг, 12 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $43,87 (+0,30%). Участники рынка продолжают позитивно реагировать на новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 американской Pfizer Inc. и германской BioNTech. Скоро мы услышим новости от других компаний, которые занимаются тестированием своих вакцин (Moderna, Novavax, AstraZeneca и дочерней структуры Johnson & Johnson —Janssen Pharmaceutical).

Пара доллар/рубль вернулась к уровню 77,13 руб. С июня рубль подешевел к доллару на 18,98%, до 80,95 руб. Сейчас началась коррекция по доллару. Нисходящая движение составило 38,2% по отношению к росту с 80,95 до 75,75 (-6,42%). По-прежнему считаю, что пара доллар/рубль в ближайшее время протестирует уровень 75,45 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»