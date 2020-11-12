ПСБ: Рубль начнет день с консолидации

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился нейтральный внешний фон. Так, фактором давления на него выступит умеренное ослабление валют развивающихся стран. При этом стабилизация рынка энергоносителей чуть ниже 44 долларов за баррель нивелирует данный фактор. В результате в начале торгов ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к удержанию парой доллар/рубль позиций в районе 77,1 рубля. В дальнейшем, на фоне возможного ухудшения ситуация на рынке энергоносителей и отступления ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в середину диапазона 42-44 доллара за баррель, рубль может перейти к ослаблению, в результате чего доллар протестирует отметку 77,5 рубля. Однако пока мы не видим поводов для выхода американской валюты из коридора 75-77,5 рубля.



Напомним, что по итогам среды рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар вырос на 0,8%, поднявшись выше 77 рублей, евро прибавил 0,5%, закончив торги в районе 90,8 рубля.