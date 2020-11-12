«Фридом Финанс»: В фокусе макростатистика

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Московской биржи закрылся на максимуме с конца августа. Лидерами роста стали акции ММК (+5,64%). В аутсайдеры попали бумаги Полюса (-4,58%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77.

ЦБ обновил прогноз по инфляции. Ожидается, что инфляция к концу года превысит 4%. Основным фактором ее ускорения названа пандемия COVID-19. Производители по ряду причин вынуждены поднимать цены, в частности, этот шаг неизбежен на фоне индексации некоторых тарифов и роста неподконтрольных, в основном валютных, расходов. При этом прогноз роста ВВП улучшен до 3-4%. В России опубликуют оценку базового показателя экономики, и это может оживить рынок. Вчера вышли данные по торговому балансу. Сальдо выросло до максимума с февраля на уровне $10 млрд. Однако в октябре заболеваемость COVID-19 в России и Европе вновь повысилась, поэтому для российской валюты показатели торгового баланса фактором поддержки не стали. В фокусе статистика по запасам нефти в США. ОПЕК вчера снизила прогноз спроса. На этом фоне данные по росту запасов способны прервать начавшееся ралли на рынке нефти. Среди других важных данных, которые повлияют на динамику рынка, отметим статистику промпроизводства в еврозоне, инфляции и обращениями за пособием по безработице в США.

Алроса (-0,85%) отчитается за третий квартал по МСФО. Выручка компании от основной деятельности составила $587 млн. Но в октябре восстановление продаж замедлилось, поэтому, несмотря на новости о появлении действенной вакцины от коронавируса, опасения по поводу снижения выручки в конце года сохраняются. В этой связи реакция рынка на отчетность может быть слабой.

Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2980-3020 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.