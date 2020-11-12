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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 ноября: 4 596,9302 руб/1 г золота и 59,2800/1 г серебра

ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 596,9302 руб.
  • 1 грамм серебра - 59,2800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 173,2600 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 039,5601 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,2800 р. (0,18%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3800 р. (3,86%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,0500 р. (1,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 59,2999 р. (0,97%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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