«Фридом Финанс»: Акции IT-компаний получили поддержку

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 11 ноября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,77%, до 3573 пунктов, NASDAQ вырос на 2,01%, однако Dow Jones снизился на 0,08%. У банков и на долговом рынке США был выходной день, поэтому обороты торгов акциями были низкими, а новостной фон оставался достаточно спокойным. При этом вновь возник спрос на подешевевшие акции облачных компаний, поэтому технологический сектор смог отыграть часть потерь и вырос на 2,4%.

· Квартальные результаты Datadog (DDOG: -6,2%) оказались достаточно сильными, но консервативный прогноз менеджмента оказал давление на котировки.

· Выручка компании Lyft (LYFT: +1%), прямого конкурента Uber, превзошла ожидания. При этом менеджмент подтвердил намерение вывести скорректированную EBITDA в плюс в четвертом квартале 2021 года.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Новостной фон не насыщен. В фокусе внимания остается эпидемиологическая ситуация в США, где число госпитализированных с коронавирусом достигло максимума за день, превысив 65 тыс. В Нью-Йорке ввели запрет на работу заведений общепита и спортзалов после 22:00. Нагрузка на национальную систему здравоохранения растет, но пока ситуация далека от критической.

Вместе с тем в некоторых европейских странах, где ранее были введены новые карантинные ограничения, например в Германии и Великобритании, появились признаки замедления темпов заражения COVID-19. Оптимизм инвесторов поддерживается сообщением Moderna, что ее вакцина по эффективности сопоставима с аналогом от Pfizer и BioNTech. Публикация результатов испытаний ожидается на следующей неделе.

· Азиатские фондовые площадки закрылись разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 0,68%, китайский CSI300 прибавил 0,07%, гонконгский Hang Seng потерял 0,22%. Европейские индексы снижаются. EuroStoxx 50 теряет 0,8%.

· Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,94%. Фьючерс на нефть Brent опустился ниже $44. Золото торгуется вблизи $1865.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3510-3590 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю. Прогноз предполагает сокращение на 16 тыс., до 735 тыс. Мы пристально следим за динамикой показателя, так как она выступает индикатором замедления восстановления на рынке труда, которое будет связано с новыми противокоронавирусными ограничениями на уровне отдельных штатов.

Квартальные результаты сегодня опубликует крупнейший производитель сетевых аппаратных решений в мире Cisco (CSCO). Консенсус-прогноз аналитиков предполагает снижение выручки компании на 10% г/г, до $11,85 млрд, при падении скорректированной EPS 14%, до $0,7. Наибольший интерес представляют прогнозы менеджмента на текущий квартал и первое полугодие 2021 года. Намек менеджмента на стабилизацию и восстановление спроса может оказать серьезную поддержку котировкам.

Также сегодня отчетность представит The Walt Disney Company (DIS), гигант индустрии развлечений. Ожидается сокращение выручки на 26%, до $14,15 млрд, при скорректированном убытке на акцию в размере $0,73 после прошлогодней прибыли в размере $1,07. Компания способна удивить инвесторов сильной динамикой числа новых подписчиков на стриминг-сервисы Disney+, ESPN и Hulu, а также эффективным управлением расходами в наиболее пострадавших из-за пандемии направлениях бизнеса.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 39 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

S&P500 склонен к краткосрочной коррекции, так как баланс рисков на текущих ценовых уровнях смещен в сторону снижения. За прошедшую сессию техническая картина не изменилась. На графике все еще доминирует паттерн «бычья ловушка», который ухудшает краткосрочные перспективы индекса и делает его уязвимым для более глубокой коррекции. Другим настораживающим фактором выступает «медвежья» дивергенция по индикатору RSI. В более долгосрочной перспективе склонность к росту сохраняется.