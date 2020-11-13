ПСБ: Спрос на нефть, ждать чуда от вакцины или нет

Новость о 90% эффективности вакцины от коронавируса от американской компании BioNTech и немецкой Pfizer взорвала на этой неделе рынки, в том числе сырьевые, в надежде на скорое восстановление спроса на энергоносители. При этом ведущие отраслевые эксперты (МЭА, ОПЕК) в обновленных ежемесячных отчетах повышают оценки падения спроса на нефть в текущем году, да и на 2021 г. смотрят достаточно скептично.

Цены на нефть Brent сумели в начале ноября вернуться в диапазон 40-44 долл./барр. и тяготеют к его верхней границе на общем позитивном фоне по итогам выборов в США, а также на новостях об успехе вакцин от коронавируса. Тем не менее, рынок нефти по-прежнему существует в условиях повышенных рисков дальнейшего падения спроса на нефть из-за повторных локдаунов в Европе и Америке и роста предложения некоторыми странами ОПЕК (Ливия, Ирак).

Помимо локдаунов, из-за которых, по нашим оценкам, в 4 кв. спрос на нефть может просесть еще на 1 млн барр./день, негативное влияние на рынок энергоносителей будет оказывать спад мировой экономики и неясные перспективы ее восстановления в начале 2021 г. по мере исчерпания стимулирующих программ и затяжного разворачивания вакцинации по миру.

На текущей неделе вышли традиционные ежемесячные отчеты ведущих отраслевых экспертов – Минэнерго США, МЭА и ОПЕК. Последние единогласно повысили оценки падения спроса на нефть на текущий год, что подтверждает наши опасения. Минэнерго США выступает «особняком» по прогнозам на текущий год, а ОПЕК – на 2021 год. Так, ОПЕК ждет в этом году спрос на нефть на уровне 90,01 млн барр./день (на 0,3 млн барр./день меньше, чем в прогнозе от октября), в 2021 г. – на уровне 96,26 млн барр./день (на 0,58 млн барр./день ниже, чем в прогнозе от октября). МЭА ждет в 2020 г. спрос на уровне 90,9 млн барр./день (на 0,4 млн барр./день ниже, чем в прогнозе от октября), в 2021 г. – на уровне 96,7 млн барр./день (на 0,3 млн барр./день выше, чем в прогнозе от октября). Минэнерго США в этом году пересмотрело прогноз в сторону роста – на 0,06 млн барр./день, до 92,9 млн барр./день, а в 2021 г. напротив скорректировало вниз – до 98,8 млн барр./день (на 0,3 млн барр./день ниже).

Мы в свою очередь понизили прогнозы на 2020 г. с учетом низкого наблюдаемого спроса и возобновления распространения пандемии коронавируса в Европе и США, провоцирующую введение новых серий ограничительных мер. На 2021 г. мы незначительно увеличили прогноз (на 0,1 млн барр./день), отразив возможный накопительный эффект от разворачивания вакцинации по миру, но скорее всего ближе к концу 2021 г.

В целом, если смотреть на текущие ожидания по годам, то в 2020 г. все эксперты ждут падения спроса на нефть в среднем на 9,08 млн барр./день, а в 2021 г. роста на 6 млн барр./день. Оценки достаточно скептичные, подчеркивающие, что рынок ждет непростой период восстановления.

Некоторая надежда есть на скоординированные действия ОПЕК+: на предстоящем в конце этого месяца саммите страны-экспортеры нефти могут обсудить продление текущих квот (сокращение на 7,7 млн барр./день) на несколько месяцев 2021 года. Напомним, что ранее с января 2021 г. планировалось сокращать добычу только на 5,8 млн барр./день. Действия ОПЕК+ могут помочь немного снизить навес предложения, но основная проблема заключается именно в восстановлении спроса, решить которую даже успехи в разработке вакцины от Pfizer и BioNTech в полной мере не способны. Это связано с тем, что результаты испытаний вакцины пока промежуточные и непонятно, насколько и на какой период она способна защитить людей. Расширенная кампания по вакцинации в лучшем случае начнется не ранее весны 2021 г., а для спада пандемии необходимо привить около 70% населения. Достичь такой доли, судя по прогнозам эпидемиологов США, можно будет ближе к концу 2021 г., а значит мир может продолжить жить так или иначе в условиях карантинных мер, что ограничивает потенциал для более быстрого восстановления спроса на энергоносители.

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