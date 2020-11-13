«Фридом Финанс»: В пятницу индекс Мосбиржи закрепится выше 2990 пунктов

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

Внешний фон для российского рынка сегодня по большей части нейтрален. Американские индексы открыли сессию боковой динамикой на фоне позитивных данных по рынку труда. Европа теряет в пределах 1,5% – игроки фиксируют прибыль после быстрого подъема последних дней. Триггером стал выход слабых данных по промышленному производству в еврозоне за сентябрь (-0,4% против ожидаемых +0,7%), а также снижение ВВП Британии за третий квартал на 9,6% в годовом выражении (ожидалось 9,4%). Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets демонстрирует интерес глобальных игроков к рисковым активам – рост к вечеру превышает 0,6%.

Нефть удерживает планку $44. В течение суток колебания составляли диапазон $43,3-44,3, что давило на российские котировки. Сейчас Brent торгуется в плюсе по отношению к уровням четверга. Не в последнюю очередь на это повлияла статистика из США: число первичных заявок на пособие составило 709 тысяч против 735 тысяч, заложенных в прогнозы. На наш взгляд, рост котировок нефти к вечеру может усилиться: Минэнерго США выпустит свою оценку запасов топлива. Аналитики в среднем закладывают сокращение на 1,6 млн баррелей.

РТС снижается вопреки позитиву на сырьевых площадках и в сегменте акций развивающихся стран. Размер этого снижения не велик, он составляет доли процента. Дневной коридор по индексу 1220-1240 пунктов. К концу сессии торги идут ближе к верхней границе, соответственно рынок сокращает размер падения, которое наблюдалось днем. Завершение недели вряд ли преподнесет большие сюрпризы. В базовом сценарии мы ожидаем увидеть попытки РТС закрепиться чуть ниже 1250 пунктов. Движение будет преимущественно вверх.

Индекс Мосбиржи по традиции растет вместе с парой доллар/рубль. На российскую валюту санкционная риторика давит сильнее, чем на рынок акций, поэтому рублевая стоимость бумаг находится в основном в зеленой зоне. Вторую сессию подряд торги идут уверенно выше 3000 пунктов. К концу дня рост усилился, хотя еще днем наблюдалось снижение к ниже 2990 пунктов. Мы полагаем, что потенциал роста пока исчерпан. В пятницу закладываем боковую динамику, либо слабую коррекцию вниз не ниже 2990.

В числе акций-лидеров роста сегодня банк ВТБ (+4,8%), Магнит (+3,5%), Лента (+2,8%), Газпром (+2,1%) и Русагро (+2%). Бумаги второго по размеру активов банка страны растут на фоне новости о выходе нового мобильного приложения. Программа существенно расширила функционал и скорость работы. ВТБ рассчитывает за счет внедрения сервиса нарастить за 2 года число пользователей в 1,5 раза. На наш взгляд, модернизация сервиса – это отличная новость для клиентов и инвесторов, однако, импульс не будет продолжительным. На отметках выше 0,036 рублей за акцию бумагу стоит продавать.

Российская валюта падает. Доллар сегодня доходил снизу вверх до 77,55, евро пытался тестировать 91,5. К вечеру обе пары шагнули на 40 копеек вниз. Мы ожидаем слабое укрепление в пятницу с закреплением доллара ниже 77, евро ниже 91 рубля.