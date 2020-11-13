ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок чувствует себя увереннее, чем рубль

Сегодня российский фондовый рынок показывал неоднозначную динамику. Индекс РТС в середине дня снижался, к вечеру балансировал почти на уровнях закрытия среду, в сравнении со своим валютным «собратом» индекс МосБиржи рос чуть поувереннее, на 0,29%. Мы полагаем, что завтра индекс РТС может провести торги в диапазоне 1220-1260 пунктов, а индекс МосБиржи – в интервале значений 3010-3040 пунктов

С одной стороны, достаточно позитивной новостью для рынка является продление налоговых каникул для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемии «ковида». С другой стороны, заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о введении ответных санкций России против некоторых государственных чиновников из Германии и Франции в связи с «делом Навального» настораживают инвесторов, опасающихся обострения отношений между Россией и Евросоюзом. Оптимизм на российском рынке, таким образом, присутствует, но довольно неуверенный.

Лидерами роста рынка в четверг стали акции биотехнологической компании «ИСКЧ» (+5,64%), принимающей активное участие в работе над производством новой системы тестирования на «ковид», а также акции торговой сети «Магнит» (+3,38%) и производителя титана «ВСМПО-Ависма» (+3,19%). Динамику хуже рынка в четверг показали акции золотодобывающей торговой компании «Обувь России», снизившиеся на 1,9%, и бумаги банка «Тинькофф» (-1,8%).

Российский рубль в четверг снова начал слабеть. По отношению к доллару рубль во второй половине дня подешевел на 0,5%, а по отношению к евро — на 0,7%.

По курсу доллара к рублю завтра ждём 77-78 руб., а по курсу евро к рублю — 91-92 руб.

Нефть марки Brent в четверг росла, к вечеру прибавляя 0,6% и снова поднявшись выше $44 за баррель, видимо, в ожидании, что ОПЕК+ не будет увеличивать добычу нефти с 1 января 2021 года, а отложит увеличение, как сообщают СМИ, на три или даже на шесть месяцев.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»