ПСБ: Рынок удерживает позиции у локальных максимумов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

В четверг российский фондовый рынок смог удержать позиции у локальных максимумов, несмотря на противоречивый внешний фон. Поддержку нашему рынку оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог вновь подняться выше 44 долларов за баррель. Давление же на наши бумаги пришло со стороны динамики западных фондовых площадок. Так, к Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 1,3%, а в США входе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 отступили на 0,3% и 0,2% соответственно. На таком фоне к 18.15 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,3%, достигнув отметки 3025 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ВТБ и Магнита, прибавившие 5,5% и 3,7% соответственно.

Хуже рынка торговались Сургутнефтегаз и МосБиржа, потерявшие более 1%. Отметим, что в начале сессии в российских акциях преобладали продажи, что привело к тестированию уровня 3000 пунктов сверху. Однако индексу МосБиржи удалось удержать позиции выше данной отметки, несмотря на преобладание продажа на зарубежных рынках акций. Более того, инвесторы сфокусировались на динамике цен на нефть, что позволило рынку выйти к максимумам среды. Напомним, что закрепление индекса МосБиржи выше 3000 пунктов позволит «быкам» создать плацдарм для продолжения роста. Однако на наш взгляд, учитыва перегретость рынка, в текущий момент логичнее выглядит отступление ниже этой отметки и коррекционное снижение в район 2850-2900 пунктов с последующими попытками возобновления роста.

На валютной секции Московской биржи основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар снизился на 0,2%, отступив ниже 77 рублей, евро, напротив, прибавил 0,1%, торгуясь в районе 90,9 рубля. Отметим, что разнонаправленная динамика основных мировых валют связана с ситуацией в паре евро/доллар, которая в ходе сегодняшних торгов прибавляет порядка 0,3%. При этом противоречивый внешний фон в виде роста цен на нефть и ослабления валют развивающихся стран не смог дать рублю импульс к полноценному направленному движению. Отметим, что пара доллар/рубль продолжает удерживать позиции в диапазоне 75-77,5 и пока мы не видим поводов для выхода за его пределы.