«Фридом Финанс»: Экономика борется с рецессией

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Московской биржи закрылся в плюсе восьмую сессию подряд. Лидерами роста стали акции Системы (+7,42%). Несмотря на хорошую отчетность, в аутсайдеры попали бумаги TCS (-1,84%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 77.

Опубликована предварительная оценка динамики ВВП. Ожидается, что инфляция к концу года превысит 4%. Спад экономики составил 3,6%, или 3,2% в годовом выражении. Снижение в течение двух кварталов подряд соответствует технической рецессии. Это не является негативным сигналом для рынков, так как в этом году сложно найти страну, избежавшую экономического спада. Напротив, темпы восстановления отечественной экономики обнадеживают. Есть определенные сомнения, что в четвертом квартале она выйдет из рецессии на фоне роста заболеваемости COVID-19. Однако, вероятнее всего, по итогам года ВВП понизится не более чем на 4%.

ОГК-2 (+0,58%) отчитается за третий квартал по МСФО. Полезный отпуск электроэнергии вырос на 13% кв/кв. Выручка по РСБУ, которая приблизительно соответствует показателю по МСФО, за девять месяцев составила 88,5 млрд руб., EBITDA оказалась на уровне 25 млрд руб., прибыль – 11,7 млрд руб. Консенсус-прогноз предполагает выручку по МСФО за третий квартал на уровне 28,4 млрд руб. при EBITDA в объеме 5,5 млрд руб. Мы ожидаем нейтральной реакции на отчетность.

Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2980-3020 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50-77,50.