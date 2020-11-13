ИАЦ «Альпари»^ Рубль встретил сопротивление на уровне 75,80 руб. за доллар США

В четверг, 12 ноября, по итогам дня рубль подорожал к британскому фунту, ослабился к доллару и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,31%, до 77,37 руб., евро/рубль — на 0,50%, до 91,26 руб. Пара фунт/доллар снизилась на 0,43%, до 101,40.

Торги на Мосбирже открылись укреплением по рублю по отношению к иностранным валютам на фоне повышения нефтяных котировок на торгах в Азии. Укрепление рубля длилось недолго. Со снижением цен на нефть рубль подешевел к доллару и евро. Ему удалось сохранить прибыль против британского фунта.

Цена фьючерсов на нефть Brent упала до $43,29 после слабых данных Минэнерго США. Отчет показал увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 ноября, на 4,28 млн баррелей.

Евро укрепился к рублю из-за высокого спроса на единую валюту на рынке. Фунт обвалился на новостях о Брекзите. Торговые переговоры ЕС-Великобритания зашли в тупик и вряд ли завершатся на этой неделе. Они могут быть продолжены на следующей неделе, так как из-за разногласий не успевают заключить соглашение. Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сказал, что команда Великобритании продолжает напряженно работать для устранения пробелов, которые остались между двумя сторонами.

В пятницу, 13 ноября, на торгах в Азии баррель Brent теряет около 1%. Цена снизилась до $42,84. На валютном рынке доллар стоит 77,37 руб. Если давление на нефтяной рынок усилится, то рубль не сможет противостоять атаке продавцов в конце недели. Повышение цены на нефть до $43,60 должно удержать рубль от падения в диапазоне 76,20 — 78,10 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»