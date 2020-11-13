Комментарии

ПСБ: Минфин РФ разместил евробонды на 2 млдр евро, что позитивно для локального рынка гособлигаций

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик

В четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 5,81% годовых (-3 б.п.). При противоречивом внешнем фоне позитивной новостью стало размещение Минфином РФ евробондов в объеме 2 млрд евро. Финальный ориентир доходности 7-летнего выпуска на сумму 0,75 млрд евро составил 1,125%, а 12-летнего на 1,25 млрд евро - 1,85%. Удлинение дюрации долга, диверсификация базы инвесторов, низкая стоимость заимствований положительно отражаются на оценке России как заемщика. Размещение внешнего долга снижает потребности во внутренних заимствованиях. Досрочное выполнение квартального плана по размещению нового локального госдолга и размещение евробондов в совокупности будут поддерживать спроса на ОФЗ на вторичном рынке до конца года.

Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,80 – 5,9% годовых. Давление на рынок может оказать снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальных рынках на фоне продолжающегося роста заболеваемости Covid-19.

Дмитрий Монастыршин
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»

/ Сибирское Информационное Агентство /
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