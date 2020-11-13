«Альпари Евразия»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1225-1250 пунктов

В четверг, 12 ноября, основные западные индексы закрылись в «красной» зоне. Вопреки общей тенденции, российским акциям удалось завершить день ростом. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,36%. Долларовый индекс РТС вырос чуть сильнее, на 0,38%. Среди лидеров роста – «Система» (+6,72%) и «ВТБ» (+5,26%). Американский индекс Dow Jones просел при этом на 1,08%.

Сегодня утром торговые площадки стран АТР дружно снижались на 0,1-1,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 536 п., на 0,1% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение в Азии сформировало негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2995-3055 пунктов, по индексу РТС — 1225-1250 пунктов. Сегодня «Роснефть» опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

В отличие от акций рубль в четверг вновь умеренно снизился. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 77,3700 руб. (+23,75 коп.). Европейская валюта выросла до 91,2600 руб. (+45,5 коп.). Сегодня утром нефть торговалась ниже уровня закрытия предыдущего дня, это может оказать некоторое давление на рубль в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 76,6-78,1 руб., для европейской валюты — 90,3-92,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»