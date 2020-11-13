ПСБ: На рынках оживают коррекционные настроения

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ

После роста в начале текущей недели на новостях о промежуточных результатах тестирования вакцины от Covid-19 от Pfizer и BioNtech, которые показали эффективность вакцины более 90%, мировые площадки перешли в консолидацию. Более того, ближе к окончанию недели активизировались коррекционные настроения.

Игроки перешли к фиксации прибыли после уверенного роста, продемонстрированного в первой декаде ноября, сфокусировавшись на текущих рисках. Разработка вакцины и ее применение – хороший сигнал в среднесрочной перспективе, однако это не отменяет текущих проблем с распространением коронавируса и необходимостью введения карантинных ограничений в различных странах, что окажет влияние на темпы восстановления мировой экономики. В частности, темпы роста количества заболевших в Европе и США остаются на высоком уровне, что может заставить страны или отдельные регионы усилить меры по борьбе с коронавирусом, включая сохраняющуюся возможность введения локдаунов.

Также, после эйфории начала недели, на первый план вновь вышли новости о подсчете голосов на выборах в США. Трамп заявил, что уже на следующей неделе ожидает хорошие новости по этому вопросу. Неопределенность в вопросе результатов выборов в США может также оказывать давление на рынки в ближайшие сессии. Плюс к этому активизировалось противостояние между США и Европой с Китаем из-за Гонконга, что добавляет нервозности на рынки.

В результате, если говорить о настроения на рынках на утро пятницы, то их можно охарактеризовать, как умеренно негативные. Азиатские площадки снижаются в пределах 1,4%, отыгрывая негативное закрытие в США в четверг, а в аутсайдерах рынок Китая. Фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия предыдущего дня. Рынок энергоносителей демонстрирует негативную динамику, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 43 долларов за баррель. Из важной макроэкономической статистики сегодня выделим публикацию данных по индексам цен производителей в США.

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов на российском рынке ожидаем преобладания продаж в наших акциях, что приведет к снижению индекса МосБиржи и очередному тестированию уровня 3000 пунктов сверху. В дальнейшем, на ухудшении внешней конъюнктуры негативная динамика может быть продолжена. При этом в случае ухода рынка ниже отметки 3000 пунктов коррекционные настроения в наших бумагах могут усилиться за счет желания части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям в российских акциях.

На валютной секции Московской биржи сегодня в начале дня ожидаем умеренного ослабления национальной валюты. Снижение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран окажут давление на рубль, в результате чего пара доллар/рубль в очередной раз попытается преодолеть отметку 77,5 рубля. В дальнейшем, в случае отступления цен на нефть к нижней границе диапазона 42-44 доллара за баррель и снижении аппетита к рисковым активам, американская валюта попытается закрепиться в диапазоне 77,5-80 рублей.