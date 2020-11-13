ПСБ: Пара доллар/рубль попытается закрепиться в диапазоне 77,5- 80 рублей

Учитывая внешний фон, сегодня на открытии торгов на российском рынке ожидаем преобладания продаж в наших акциях, что приведет к снижению индекса МосБиржи и очередному тестированию уровня 3000 пунктов сверху

Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 5,80 – 5,9% годовых. Давление на рынок может оказать снижение нефтяных цен и ослабление склонности к риску на глобальных рынках на фоне продолжающегося роста заболеваемости Covid-19

EBITDA АЛРОСА (ДЕРЖАТЬ) в 3 квартале составила 25,7 млрд руб., выше консенсуса, FCF вырос до 22,6 млрд руб. - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Как и ожидалось по факту выхода операционных данных, финрезультат АЛРОСЫ за 3 кв. оказался сильным. Мы позитивно оцениваем работу компании за 3 кв., подчеркивая восстановление спроса на алмазы после существенного спада предложения во 2 кв. из-за коронавируса. Оживление рынка алмазов позволит компании не отказываться от выплаты дивидендов за второе полугодие и более того - выплатить максимальные. Тем более, что текущий уровень долга это позволяет, а исходя из прогноза компании к концу года (снижение до 1-1,1х net debt/EBITDA), акционерам можно рассчитывать на выплаты 70-100% FCF. На 2021 г. также взгляд позитивный, ждем нового цикла на рынке алмазов, что поддержит рентабельность и дивиденды АЛРОСЫ. По нашим оценкам, в 2021 г. можно рассчитывать на 14,3 руб./акцию, что дает доходность в 18% по ценам вчерашнего закрытия.

Полюс (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале увеличил EBITDA в 1,6 раза, до $1,1 млрд - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Финансовые результаты Полюса оказались лучше ожиданий рынка, чему способствовала сильная конъюнктура на мировом рынке золота. Выручка компании в отчетном периоде выросла благодаря увеличению объемов реализации (+6% г/г) и цен на золото (+29% г/г). Показатель квартальной EBITDA впервые в истории компании превысил 1 млрд долл. Сильные финансовые результаты могут послужить прочным фундаментом для увеличения дивидендных выплат по итогам 2020 года. Мы рекомендуем покупать акции Полюс с целевой ценой 21 499 руб./акция, что предполагает потенциал роста 35% от вчерашнего закрытия котировок.