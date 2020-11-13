«Фридом Финанс»: В лидерах роста – Роснефть

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,3% в рамках схожей динамики американских фондовых рынков и цен на нефть.

Суд Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете голосов на выборах. Там забраковали несколько десятков тысяч присланных по почте бюллетеней, по которым избиратели не смогли подтвердить свою личность. Несмотря на технический характер такого решения, оно является прецедентом в рамках исковых процедур Республиканцев по итогам выборов. Реакция рынка – фиксация прибыли покупателями на факте, подтверждающем возможность затяжного юридического конфликта, ограничивающего возможность подведения итогов ноябрьского голосования в США при корректировке его результатов.

Позитивный характер началу торгов в РФ задает информация о существенном, до 3,6% (г/г) замедлении падения ВВП РФ в 3 квартале, полученного в основном, как представляется, под влиянием реализации глобальных стимулирующих мер и снятия карантинных ограничений.

На этом фоне в лидерах снижения ряд «защитных» бумаг последних месяцев, среди них – акции Х5, Полюса, Россетей.

Акции Роснефти торгуются лучше рынка. Чистый убыток ПАО «Роснефть» по итогам 3 квартала составил 50 млрд руб, против 60 млрд руб., ожидавшихся в рамках рыночного консенсус-прогноза. При этом убыток – «бумажный». Эффект от курсовых разниц в финансовом результате за 3 квартал составил 167 млрд руб., за 9 месяцев он равен 227 млрд руб. Принимая во внимание текущую динамику цен на нефть и курса рубля, а также средние уровни чистой рентабельности компании в последние годы, возможным на данный момент представляется получение компанией порядка 200 млрд руб. прибыли по итогам 4 квартала.

Учитывая сохранение основных позитивных тенденций на рынке, сегодня, во второй половине дня наиболее вероятным вновь представляется повышение котировок российских акций. Целевые уровни закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2955-3075 пунктов, 76,55-77,80 рублей и 90,15- 91,90 рублей за доллар США и евро соответственно.