«Фридом Финанс»: Инвесторы заняли выжидательную позицию

Михаил Денисламов, младший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 12 ноября на американских фондовых площадках завершились на отрицательной территории. Индекс S&P 500 опустился на 1%, до 3537 пунктов, NASDAQ потерял 0,65%, Dow Jones снизился на 1,08%. Опасения, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки в США, привели к умеренному закрытию позиций инвесторами. Все 11 секторов закрылись в красной зоне, наиболее слабым при этом выглядел сектор энергетики (-3,4%), который скорректировался после уверенного роста на этой неделе.

Southwest Airlines (LUV: -3%) сообщила, что ее внутренние прогнозы спроса на авиаперелеты в ноябре и декабре ухудшаются.

Онлайн-ретейлер модной одежды Revolve Group (RVLV: -6,4%) продемонстрировал смешанные результаты. Выручка слабее ожиданий указывает на то, что сегмент e-commerce не полностью защищен от негативного влияния пандемии.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют умеренно позитивную динамику. Новостной фон спокойный, в фокусе внимания остается ситуация с коронавирусом в США и Европе. На наш взгляд, главным фактором поддержки выступают ожидания публикации результатов испытаний вакцины компании Moderna на следующей неделе. Реакция фондового рынка на публикацию будет зависеть от того, превысит ли эффективность вакцины 90%, сравнявшись по этому параметру с вакциной Pfizer и BioNTech. Если данные окажутся успешными, рынок продемонстрирует новый виток роста, поэтому пока тенденции к агрессивным продажам на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации не наблюдается. Инвесторы заняли выжидательную позицию.

На текущий момент в США с диагнозом коронавирусной инфекции госпитализировано более 67 тыс. человек, а число новых случаев заражения достигло 150 тыс. Тенденция все больше напоминает экспоненциальный рост, и это настораживает. Усугубляет ситуацию отсутствие прогресса с принятием новой программы помощи экономике. На фоне риска введения карантинных ограничений акции циклических секторов начали сдавать позиции, завоеванные на уходящей неделе.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Японский Nikkei потерял 0,53%, китайский CSI300 упал на 1,05%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,05%. Европейские индексы растут. EuroStoxx 50 прибавляет более 1%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,89%. Фьючерс на нефть Brent опустился до $43. Золото растет до $1880.

Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет консолидироваться в диапазоне 3520-3600 пунктов.

Сегодня стоит обратить внимание на публикацию Мичиганского университета с предварительной оценкой динамики индекса настроений потребителей и индекса ожиданий потребителей за ноябрь. Эта статистика укажет на степень влияния новых локальных ограничений на американских потребителей. По прогнозам, индекс настроения немного подрастет от октябрьских уровней и достигнет 82,0. Индекс ожиданий из-за высокой заболеваемости COVID-19, как ожидается, опустится с 79,2 до 78,6.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 38 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Свечной паттерн «бычья ловушка» и «медвежья» дивергенция по индикатору RSI продолжают делать S&P500 уязвимым для более глубокой коррекции. В то же время обратим внимание, что индекс широкого рынка удерживается выше нисходящей трендовой линии, которая соединяет вершины от 2 сентября и 12 октября. Эта линия выступает поддержкой и пока не позволяет индексу скорректироваться ниже. В более долгосрочной перспективе тенденция к росту сохраняется.