ПСБ: Роснефть отчиталась за 3 квартал, о чем говорят цифры

Сегодня финансовую отчетность по МСФО представила Роснефть. За счет роста цен на нефть и контроля над операционными затратами компания показала рост по выручке и EBITDA. Но из-за потерь на курсовых разницах не смогла выйти в плюс по прибыли, сформировав убыток в 64 млрд руб.

Роснефть отчиталась за 3 кв. и 9 мес. 2020 г. Как ожидалось, некоторое улучшение мировой конъюнктуры (цены на нефть и нефтепродукты выросли) обусловило восстановление ключевых показателей компании – выручки и EBITDA. Однако относительно прошлого года результаты более слабые, но это естественно, учитывая факторы пандемии коронавируса, торможения мировой экономики и торговли, а также необходимости участия в сделке ОПЕК+.

Так, выручка в 3 кв. выросла на 38,5% относительно 2 кв. 2020 г., благодаря росту мировых цен на нефть и нефтепродукты как на мировом, так и на внутреннем рынках (в долларах и рублях – везде зафиксированы двузначные темпы роста, кроме дизельного топлива на внутреннем рынке). Объем реализации нефтепродуктов вырос только на внутреннем рынке – на 28,8% относительно 2 кв. 2020 г. за счет восстановления спроса после частичного снятия карантинов. На мировых рынках объемы реализации нефтепродуктов снижались – в ДЗ на 15,5% относительно 2 кв. 2020 г. из-за более сдержанного восстановления спроса ввиду тяжелой ситуации с коронавирусом.

EBITDA Роснефти в 3 кв. выросла в 1,15 раза по сравнению со 2 кв. 2020 г. В этот раз удалось показать положительный результат по операционной деятельности за счет контроля над расходами, хотя расходы по налогам и ЭП заметно выросли. Рост EBITDA также был обусловлен сокращением негативного эффекта от демпфирующего механизма (расходы на уплату обратного акциза сократились относительно 2 кв. на 63% - до 19 млрд руб. Маржа EBITDA в 3 кв. вернулась на уровень 25%.

В 3 кв. сложилась обратная 2 кв. ситуация: Роснефть смогла получить операционную прибыль, но из-за «бумажных» потерь на курсовых разницах в 161 млрд руб. вследствие девальвации рубля не удержала в плюсе чистую прибыль. В итоге, в 3 кв. компания получила убыток в 64 млрд руб., а за 9 мес. 2020 г. – в 177 млрд руб.

Капитальные затраты в 3 кв. 2020 г. выросли на 11% за счет роста расходов сегмента «Разведка и добыча» по Юганскнефтегазу, Самотлору, Ванкору и проектам Башнефти.

Свободный денежный поток в 3 кв., несмотря на рост капитальных затрат, вышел снова в плюс, благодаря росту операционного денежного потока.

Долговая нагрузка компании по итогам 3 кв. держится на довольно приемлемом уровне, хотя и незначительно увеличилась с прошлого квартала – показатель чистый долг/LTM EBITDA составил 2,4х.

В целом, мы оцениваем отчетность компании как неплохую с точки зрения EBITDA и FCF, которые не учитывают «бумажный» убыток. Но из-за того, что Роснефть получила убыток в 1-м полугодии, согласно дивидендной политике, выплата промежуточных дивидендов быть не должна, и новостей на эту тему не было. С учетом убытков от курсовых разниц в 3 кв., которые могут отнять весьма большую часть прибыли, по итогам всего 2020 г. Роснефть может получить достаточно скромный результат по чистой прибыли. По нашим оценкам, дивиденд составит 4,3 руб./акцию, в лучшем случае. О внесении корректировок в дивполитику компания пока не сообщала.

Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги Роснефти, целевой уровень составляет 452 руб./акцию, что с учетом текущей цены предполагает апсайд в 9%, то есть бумаги оцениваются рынком справедливо.