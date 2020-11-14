ПСБ: В конце года повышенный спрос на кредиты со стороны МСП может превысить предложение

В конце года повышенный спрос на кредиты со стороны МСП может превысить предложение

Мы ожидаем, что Банк России зафиксирует высокие значения кредитования МСП в сентябре и октябре. Тенденция растущего спроса со стороны МСП также подтверждается индексом RSBI. При этом, в конце года есть существенные риски превышения спроса на кредиты над предложением из-за введения новых ограничений и отсутствия дополнительных мер господдержки.

Данные совместного исследования Frank RG и Объединенного кредитного бюро (ОКБ), опубликованные на этой неделе, показали, что рост кредитования сегмента МСП за июль-сентябрь составил 60% г/г и достиг 1,04 трлн руб. Исходя из сравнения данных ЦБ и ОКБ, ОКБ покрывает около половины рынка от совокупного портфеля кредитов выданных МСП (к примеру, 1,15 трлн руб. из суммарных 2,3 трлн руб., зафиксированных Банком России в 4 кв. 2019 г.). Сентябрьских данных Банка России еще нет (появятся во второй половине ноября), но мы ожидаем, что будет зафиксирован сильный рост.

Во-первых, потому, что данные ЦБ за июль-август суммарно показывали снижение 5% г/г, из которых -24% г/г в июле и +25% г/г в августе.

Во-вторых, на это указывают и результаты рассчитываемого нами, совместно с Magram и ОПОРОЙ РОССИИ, индекса RSBI Индекс RSBI – ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Индекс публикуется 20 числа каждого месяца.

Так, компоненты Кредиты и Инвестиции индекса в августе-сентябре находились выше 50 пунктов, демонстрируя растущую потребность сегмента МСП к расширению кредитования в конце лета-начале осени. Учитывая ограничительные меры и спад продаж (компонента Продажи остается заметно ниже 50 пунктов, отражая слабость операционной деятельности в условиях сложной экономической ситуации), есть все основания полагать, что вложения в инвестиции и обеспечение текущей деятельности (покрытие постоянных затрат, таких как зарплаты, аренда…) финансируются преимущественно получаемыми кредитами.

Отметим, что доступность кредитов для МСП на данный момент растет, обеспечивая удовлетворение спроса на кредиты МСП. Это происходит в первую очередь, благодаря мерам поддержки, осуществляемым государством и снижению банками ставок. Однако, в ближайшее время предложение со стороны банков может быть ограничено из-за окончания действия госпрограммы льготного кредитования.

Мы ожидаем, что высокий спрос со стороны МСП на кредиты сохранится и может даже возрасти ввиду «второй волны» пандемии и ужесточения карантинных мер в ряде крупных субъектов РФ, способствующих дальнейшему ухудшению финансового состояния малого и среднего бизнеса. Однако будет ли этот запрос удовлетворен в конце года в отсутствие новых мер господдержки, нам не вполне ясно.