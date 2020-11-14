ПСБ: Индекс МосБиржи удержал позиции выше 3000 пунктов

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В пятницу российский рынок смог удержать позиции у уровней закрытия предыдущего дня на противоречивом внешнем фоне. Давление на наши акции оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1%, отступив в район 43 долларов за баррель. Поддержку же наш рынок получил со стороны западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли до 0,5%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,8%. На таком фоне к 18.10 индекс МосБиржи прибавил символические 0,04%, удержав позиции в районе 3027 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Распадской, которые, на новостях о цене обратного выкупа акций у акционеров, несогласных с покупкой Южкузбассуголь, выросли на 17%. Цена выкупа составит 164 рубля, что выше даже котировок на вечер пятниц (153,1 рубля). Компанию ей составили акции Газпрома и Новатэка, прибавившие 3,9% и 2,9% соответственно. Хуже рынка торговались бумаги X5 Retail Group и МКБ, потерявшие порядка 1%. Индекс МосБиржи заканчивает неделю выше отметки 3000 пунктов, что говорит в пользу продолжения восходящей динамики. Однако, в текущий момент коррекция выглядит более логичной. Снижение эйфории от новостей по вакцине от коронавируса и перенос фокуса инвесторов на текущие риски в виде возможного ужесточения карантинных ограничений, роста напряженности в отношения США и Европы с Китаем, а также сохраняющаяся неопределенность с результатами выборов в США, могут в рамках следующей недели стимулировать волну фиксации прибыли по широкому спектру активов. В результате, это окажет давление на наш рынок и приведет к возвращению индекса МосБиржи ниже 3000 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,3%, поднявшись до 77,6 рубля, евро подтянулся на 0,6%, торгуясь в районе 91,8 рубля. Отметим, что давление на рубль оказывало снижение рынка энергоносителей. При этом умеренного укрепления валют развивающихся стран и повышенных объемов продажи валюты со стороны ЦБ не хватило для нивелирования негатива со стороны цен на нефть. В результате пара доллар/рубль перешла в диапазон 77,5-80 рублей. В рамках следующей недели ухудшение внешней конъюнктуры может поспособствовать дальнейшему снижению рубля, в результате чего американская валюта закрепится в данном коридоре. Однако для более существенного роста и выхода выше 80 рублей у доллара не хватит сил, а сдержат его рост повышенные объемы продажи валюты со стороны ЦБ.