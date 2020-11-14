ПСБ: Финансовые результаты Интер РАО по итогам 9 месяцев 2020 года

Интер РАО представила финансовый отчет за 9 месяцев 2020 года по МСФО, который оказался на уровне ожиданий рынка. Компания продемонстрировала снижение основных финансовых показателей на фоне сокращения выработки электроэнергии и слабой ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ).

Выручка за отчетный период составила 713,0 млрд руб. (-5,4% г/г), EBITDA – 86,6 млрд руб. (-18,3% г/г), чистая прибыль – 57,4 млрд руб. (-11,4% г/г).

Снижение выручки обусловлено сокращением выработки и падением цен реализации электроэнергии на фоне теплой погоды в начале 2020 года, пандемии коронавируса, усиления со стороны гидрогенерации из высокого притока воды в водохранилища. Кроме того, отрицательное влияние на выручку оказало снижение платы за мощность в связи c окончанием сроков действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) по ряду генерирующих объектов.

Снижение EBITDA обусловлено в основном сокращением выработки электроэнергии, а также снижением объёмов поставки мощности в секторе ДПМ в связи с окончанием срока действия ДПМ блока №3 Каширской ГРЭС и блока №3 Сочинской ТЭС, а также снижение объёма фактически оплачиваемой мощности блока №1 Южноуральской ГРЭС-2 в связи с внеплановым ремонтом.

В части расходов отметим снижение затрат на топливо на 15,5% г/г – до 76,9 млрд руб., которое в основном пришлось на АО «Интер РАО - Электрогенерация» - за счёт снижения выработки электроэнергии на фоне неблагоприятной конъюнктуры на оптовом рынке электроэнергии.

Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы и обусловлены слабой конъюнктурой рынка. На 2021 год мы ждем улучшения показателей за счет восстановления рынка электроэнергии после пандемии. Но компания пока не намерена направлять на дивиденды более чем 25% от чистой прибыли по МСФО. В более долгосрочной перспективе дивидендная политика может измениться, благодаря наращиванию прибыли от расширения бизнеса Интер РАО, в том числе за счет сделок M&A.

Наша целевая цена для акций Интер РАО составляет 6,72 руб./акция, что предполагает потенциал роста 28,6% от уровня цены закрытия котировок в четверг. Мы рекомендуем покупать акции Интер РАО на долгосрочную перспективу.