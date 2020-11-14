«Фридом Финанс»: Российский рынок завершает неделю умеренной коррекцией

Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс»:

В США основные индексы открылись в плюсе на 0,5% после синхронной распродажи в четверг. Европа торгуется разнонаправленно с разбросом от +0,2% до -0,5%. Азия ушла на выходные в минусе с падением до 1%. Индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets на позитиве: растет более чем на 1% к новым 2-летним максимумам.

Нефть снижается с $43,5, на которой она закрылась в четверг, до $43. Минимум дня составил чуть ниже $42,7, что могло нервировать держателей сырьевых акций, в том числе российских. Отскок по Brent – чисто технический. Больших драйверов в новостях сегодня не наблюдалось. Поздно вечером ожидаются свежие данные по числу добывающих вышек в США. Тенденция к росту установок наблюдается с августа. Если тренд будет прерван, это может поддержать котировки нефти.

РТС теряет к концу сессии около 1%. Рынок сегодня слабо колеблется в пределах 1220-1230 пунктов. Внешнего позитива не хватило, чтобы сдвинуть индикатор ближе к ключевой отметке 1250, но при этом рынок сохранился вблизи недельных пиков. Боковой тренд может сохраниться еще на какое-то количество дней, но базовый сценарий остается в сторону роста. В понедельник ждем движение в коридоре 1210-1240 пунктов.

Индекс Мосбиржи теряет десятые доли процента, также зафиксировавшись недалеко от достигнутых на этой неделе максимумов. Торги сегодня шли в зоне 3000-3020 с заходом чуть ниже этого коридора. Однако рынок удержал психологическую высоту, а значит, импульс к среднесрочному росту не потерян. Если на следующей неделе не случится резкого укрепления рубля (что маловероятно), то индекс Мосбиржи будет плавно расти в сторону 3050 пунктов.

Лидирует на торгах сегодня Распадская, акции которой к концу сессии прибавляют почти 17%. В течение дня подъем составлял до 155 рублей за штуку, что на 18,3% превысило цену закрытия четверга. Сейчас Распадская на максимумах с начала марта. Бурный рост вызван новостью о том, что Evraz консолидирует свой угольный бизнес. Для этого будет проведен обратный выкуп 100% акций по 164 рубля за штуку, то есть с существенной премией к рынку. При появлении других подробностей мы можем увидеть продолжение ралли на следующей неделе в пределах 7%.

Среди прочих ликвидных бумаг сегодня в плюсе: Газпром (+3,6%), Аэрофлот (+2,8%), Новатэк (+2,7%), Мечел (+2,5%), ВТБ (+2,4%), ТГК-2 (+2,3%), Алроса (+2,2%). Инвесторы продолжают ребалансировку портфелей, выхода из более консервативных дивидендных бумаг в сторону более волатильных и недооцененных. На следующей неделе данная тенденция, на взгляд, сохранится.

Рублю не удалось развить успехи начала этой недели. На выходные он уходит в минусе по отношению к доллару и евро. Основные валютные пары держатся около отметок 76,6 и 91,8 за единицу. По нашей оценке, данное положение не является равновесным. С начала следующей недели в базовом сценарии рубль будет укрепляться. К пятнице пара доллар/рубль может достигнуть уровня 76,2, евро/рубль – 90.