Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 ноября: 4 669,3799 руб/1 г золота и 60,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 669,3799 руб.

1 грамм серебра - 60,2000 руб.

1 грамм платины - 2 212,6201 руб.

1 грамм палладия - 5 842,3198 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,0499 р. (0,82%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,30%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,1901 р. (2,23%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5798 р. (0,06%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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