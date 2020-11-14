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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 ноября: 4 669,3799 руб/1 г золота и 60,2000/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 669,3799 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,2000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 212,6201 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 842,3198 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,0499 р. (0,82%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,30%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 48,1901 р. (2,23%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5798 р. (0,06%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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