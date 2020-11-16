ПСБ: Риски есть, но покупки преобладают

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:



В рамках предстоящей недели, можно выделить несколько факторов, способных оказать существенное влияние на настроения инвесторов.



Ослабление эйфории, связанной с новостями по вакцине от Covid-19 от Pfizer и BioNtech, может вернуть фокус инвесторов на текущие риски, вызванные распространением коронавируса, в частности, в виде возможного ужесточения карантинных ограничений в Европе и США. Высокие темпы роста числа инфицированных заставляют власти идти на подобные шаги. Так, в США введен частичный карантин в штатах Нью Мексико и Орегон, а в Австрии с 17 ноября по 6 декабря вводится полный локдаун. Дальнейшее развитие ситуации с вирус ограничениями, несмотря на ожидание вакцины, может оказать давление на широкий спектр рисковых активов на пересмотре инвесторами ожиданий относительно темпов восстановления мировой экономики.



Сдерживать покупки будут и риски роста напряженности в отношениях между США и Европы с Китаем. В частности, по данным СМИ в ближайшие недели ожидается введение ряда жестких мер в отношении Китая со стороны США. В результате, сохраняются риски ухудшения взаимоотношения между странами, что грозит введением пошлин на китайские товары в Штатах. Это, в свою очередь, скажется на мировой торговле и экономике. В случае роста вероятности развития данного сценария, отношение инвесторов к рисковым активам будет ухудшаться. Однако влияние данного фактора будет сдерживаться ожиданием прихода нового президента в США.



Плюс к этому, сохраняется неопределенность, связанная с результатами выборов в США. Трамп заявил, что готов продолжить оспаривать результаты выборов в судах и уже на текущей неделе ожидает «хорошие» новости по этому вопросу. Это может затянуть передачу власти новому президенту, что добавит нервозности рынкам.



Из макроэкономической статистики в рамках предстоящей недели выделим индекс потребительских цен в Еврозоне, данные по розничным продажам и рынку жилья в США.



Несмотря на существующие риски настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать, как позитивные. На фоне хорошей статистики по ВВП Японии за 3 кв. и промпроизводству в Китае за октябрь покупки в рисковых активах преобладают. В Азии основные площадки растут в пределах 2%. Фьючерсы на американские индексы прибавляют до 0,9%. Ближайший фьючерс на нефть подтягивается на 1%, торгуясь в районе 43,2 доллара за баррель.



На таком фоне в начале дня ожидаем подъема российских акций, что позволит индексу МосБиржи перейти в середину диапазона 3000-3100 пунктов. В ходе торгов российский рынок предпримет попытку продолжения восходящей динамики, однако ближе к концу сессии возможна активизация коррекционных настроений, чему поспособствует желание части игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям.



На валютной секции Московской биржи в начале дня ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Поддержку ему, кроме роста цен на нефть, окажет некоторое укрепление валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль в начале торгов отступит в район 77,1 рубля. В дальнейшем американская валюта может перейти в консолидацию у достигнутых уровней. При этом в рамках предстоящей недели видим риски для рубля, которые способны привести к возвращению доллара в диапазон 77,5-80 рублей.