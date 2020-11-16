«Фридом Финанс»: Русагро отчитается за третий квартал

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Однако динамика наиболее ликвидных бумаг. Лидерами роста стали акции Распадской (+17,25%). В аутсайдерах, несмотря на хорошую отчетность, оказались акции БСП (-1,79%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 77.

Рост рынка приостановился. Индекс Московской биржи рос в течение восьми торговых сессий подряд, прибавив за это время более 300 пунктов (11%). Драйвером роста акции обеспечили в первую очередь внешний фон и положительная динамика на фондовых и сырьевых зарубежных площадках. По данным EPFR, приток средств в фонды, ориентированные на Россию, составил $250 млн. Дальнейшая динамика также будет в значительной степени зависеть от движений на внешних площадках. Наиболее вероятен, на наш взгляд, боковой тренд. Прогноз на ближайшую неделю по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3050 пунктов.

Русагро (+2,90%) отчитается за третий квартал по МСФО. Отчетный период может оказаться успешным на фоне увеличения урожая. Ожидается, что по итогам года выручка компании увеличится на 7%, до 144 млрд руб. Показатель EBITDA составит 24,8 млрд руб., прибыль достигнет 15,2 млрд руб. Котировки преодолели падение начала года. Русагро способно стать защитной бумагой в случае коррекции рынков в ближайшие недели.

Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3000-3030 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 77,00-77,50 пункта.