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ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС проторгуется в коридоре 1220-1240 пунктов

В пятницу, 13 ноября, западноевропейские фондовые площадки закрылись разнонаправленно, а американские индексы выросли. Вопреки общей тенденции российский рынок умеренно снизился. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял скромные 0,02%. Долларовый индекс РТС снизился сильнее, на 0,86%. Среди лидеров снижения – «МКБ» (-0,93%) и «Петропавловск» (-0,65%). Американский индекс Dow Jones вырос при этом на 1,37%.

Утром понедельника биржи стран АТР дружно росли на 0,5-2,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался вблизи 3 614 п., на 0,9% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2995-3055 пунктов, по индексу РТС — 1220-1240 пунктов.

Вслед за акциями в пятницу снизился и рубль. По итогам дня на Мосбирже доллар подорожал до 77,3875 руб. (+1,75 коп.). Европейская валюта выросла до 91,5800 руб. (+32 коп.). Более заметный рост евро связан с ростом валютной пары EURUSD с 1,1800 до 1,1835. Утром понедельника нефть торговалась выше уровня закрытия пятницы, это окажет поддержку рублю в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 76,6-78,2 руб., для европейской валюты — 90,7-92,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари Евразия»


/ Сибирское Информационное Агентство /
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